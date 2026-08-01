Cepeda condenó atentado contra Policía en Cúcuta: violencia nunca es camino para dirimir diferencias

El excandidato presidencial y actual senador de la República, Iván Cepeda, condenó el atentado con carrobomba contra un Comando de la Policía en Cúcuta, Norte de Santander.

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A través de su cuenta de X, Cepeda aseguró que ante cualquier diferencia política o controversia siempre “debe prevalecer el respeto por la vida y la seguridad de las personas”.

“Condeno de manera enfática atentados o planes terroristas dirigidos contra la población, la fuerza pública, actos políticos de la oposición o el acto de posesión de Abelardo de la Espriella”, escribió.

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De esta manera, señaló que “la violencia nunca es un instrumento justificable de la acción política ni un camino para dirimir las diferencias en una democracia”. Por eso, espera que las investigaciones permitan que los responsables del ataque puedan ser llevados ante la justicia.

¿Qué dijo Abelardo De la Espriella?

El mandatario electo de los colombianos rechazó el atentado y afirmó que “el terrorismo no intimidará al país ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad”.