Alcaldía de Cúcuta rechaza atentado contra el comando de Policía de Norte de Santander

Cúcuta.

La Alcaldía de Cúcuta rechazó el atentado terrorista perpetrado contra las instalaciones del comando de la Policía en Norte de Santander, hecho que dejó un saldo de 11 personas heridas, entre ellas ocho uniformados y tres civiles.

A través de un pronunciamiento oficial, la administración municipal condenó la acción violenta y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

“La Alcaldía de Cúcuta rechaza el atentado contra las instalaciones del comando de la Policía en Norte de Santander, que dejó varios uniformados heridos”, señaló la administración en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El ataque dejó ocho policías lesionados, quienes, de acuerdo con las autoridades, no presentan heridas de gravedad.

Además, resultaron heridos tres civiles: una persona que se encontraba en una vivienda cercana, una vendedora ambulante y un taxista que transitaba por el sector al momento de la explosión.

“Expresamos nuestra solidaridad con los policías afectados, sus familias y con toda la institución”, agregó la Alcaldía, al reiterar su rechazo a este hecho de violencia que alteró el orden público en la capital nortesantandereana.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del atentado, mientras continúan las medidas de seguridad en la ciudad.