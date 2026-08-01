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01 ago 2026 Actualizado 23:41

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Los cuatro capturados por crimen de María Camila Potosí presuntamente integrarían banda criminal

Los presuntos implicados se dedicarían a cometer homicidios y al tráfico de estupefacientes. Tres de ellos, al parecer, adelantaban trámites para salir del país

“Los cuatro capturados por crimen de María Camila Potosí integrarían una banda criminal”, Policía

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Nuevos detalles revelaron las autoridades sobre la investigación por el crimen de María Camila Potosí y su bebé. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, cuatro de los cinco capturados integrarían la estructura criminal Los Santa, dedicada, presuntamente, a la comisión de homicidios y al tráfico de estupefacientes en la comuna 18, en el sur de la ciudad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herber Benavidez, indicó que Kevin Alexis López, alias “K”, habría sido el encargado de contactar al resto de los implicados para ejecutar el crimen.

Según la investigación, los allanamientos fueron adelantados por unidades de la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía. En el barrio Petecuy fue capturado Nitson Stiven Mondragón, mientras que en el barrio San Marcos fueron detenidos otros tres presuntos implicados, entre ellos Yulieth Angulo Escobar, señalada de haber engañado a María Camila para llevarla hasta el lugar donde ocurrió el crimen. El quinto capturado fue ubicado en el municipio de Andalucía, en el centro del Valle del Cauca.

Las autoridades también revelaron que dos de los capturados estarían adelantando trámites para salir del país cuando fueron ubicados y capturados por los investigadores.

Dentro de las labores de Policía Judicial, uno de los procesados entregó información que permitió ubicar una zona boscosa del sector de Torres de Santa Elena, a unos 800 metros del lugar donde fue encontrado el cuerpo de María Camila. Allí fueron hallados los restos que, según informó la Personería de Cali con base en información de Medicina Legal, corresponderían a la bebé.

Ahora, el Instituto Nacional de Medicina Legal adelanta los estudios forenses para establecer si la menor murió durante la cesárea clandestina que, según la investigación, le fue practicada a María Camila, o si falleció después de haber sido extraída del vientre de su madre.

  • Feminicidio
  • Cali y Valle del Cauca
Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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