Un trapero, rastro de sangre y un vehículo: las pruebas que revelaron crimen de María Camila Potosí

Un trapero, rastros de sangre y un vehículo: las pruebas que revelaron el crimen de María Camila

Un trapero utilizado para limpiar la escena del crimen, rastros de sangre y el vehículo en el que fue transportado el cuerpo fueron las piezas que permitieron a los investigadores de la SIJIN de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía reconstruir el crimen de María Camila Potosí y obtener las órdenes de captura contra cinco presuntos implicados.

Las pruebas técnico-científicas llevaron a las autoridades hasta la vivienda donde, según la investigación, ocurrió el crimen de la joven de 21 años. Allí fueron encontrados elementos que permitieron establecer cómo habrían sucedido los hechos y cuál habría sido la participación de cada uno de los capturados.

“Ubicamos el lugar donde se habría perpetrado el crimen. Allí María Camila fue torturada y lesionada en más de 20 oportunidades con arma cortopunzante. También encontramos elementos a través de nuestras pruebas técnico-científicas que después fueron corroborados por los análisis de los peritos“, aseguró el comandante de la Policía Cali, general Herbert Benavidez.

Uno de los hallazgos clave fue un trapero que, según las autoridades, habría sido utilizado para limpiar la escena e intentar eliminar los rastros del crimen. Sin embargo, las pruebas de criminalística permitieron detectar evidencias biológicas que confirmaron que en ese inmueble del suroeste de Cali ocurrieron los hechos.

A esto se sumó la ubicación del vehículo en el que, presuntamente, fue transportado el cuerpo de María Camila hasta la orilla del río Meléndez, donde fue encontrado el pasado 20 de julio. En el automotor también fueron hallados fluidos biológicos que, de acuerdo con los dictámenes periciales, correspondían a la sangre de la víctima.

“Ubicamos el vehículo donde fue transportado el cuerpo. Allí también fueron encontrados fluidos corporales que, según los dictámenes periciales, correspondían a la sangre de María Camila. Ese desarrollo investigativo fue determinante para obtener las órdenes de captura”, agregó el oficial.

Las autoridades también avanzan en el esclarecimiento del posible móvil del crimen. La principal hipótesis apunta a que Julieth Cecilia Angulo Escobar habría fingido durante varios meses estar embarazada para engañar a su pareja sentimental y, posteriormente, apropiarse del bebé que esperaba María Camila.

“Creemos que ella pretendía hurtarse el bebé para hacerlo pasar como suyo. De acuerdo con las entrevistas e información recolectada, incluso habría fingido dos embarazos anteriormente. Sin embargo, esa hipótesis continúa siendo materia de investigación”, explicó el general Benavidez.

Según la investigación, Julieth Cecilia Angulo Escobar sería la presunta autora intelectual y material del crimen. Kevin Alexis López, alias “K”, habría coordinado la participación de los demás implicados; Nitson Stiven Mondragón, alias “SH”, es señalado de coordinar el lugar donde ocurrieron los hechos; Edwin García, alias “Edu”, habría transportado a Julieth Angulo después del crimen, mientras que un quinto capturado es investigado por su presunta participación en la manipulación y ocultamiento del cuerpo de la víctima.

Como parte del proceso investigativo, uno de los cinco capturados entregó información que permitió ubicar una zona boscosa del sector de Torres de Santa Elena, en el suroeste de Cali, donde fueron encontrados restos humanos que, según informó la Personería de Cali con base en información de Medicina Legal, corresponderían a la bebé de María Camila Potosí.

Los cinco capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputará los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, mientras continúan las diligencias para fortalecer el proceso judicial y esclarecer completamente este crimen.