Comunidades vuelven a tomarse el peaje de Tuta por presuntos incumplimientos de la ANI

Las comunidades de Tuta, Cómbita y municipios vecinos retomaron este viernes la protesta pacífica en el peaje de Tuta, al asegurar que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión BTS aún no han cumplido los compromisos adquiridos durante la mesa de negociación realizada el pasado 5 de junio. Los manifestantes exigen la expedición definitiva de la resolución que otorgaría beneficios tarifarios para los habitantes de la zona.

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Juan David, uno de los voceros y organizadores del paro, explicó que, aunque el proyecto de resolución ya fue publicado por el Ministerio de Transporte, el documento aún no ha sido firmado ni ha entrado en vigencia. «...Hoy tenemos una resolución publicada ante el Ministerio, pero no está firmada ni vigente. Por eso decidimos volver a tomarnos el peaje de manera totalmente pacífica para exigir que nos respondan...», afirmó.

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El vocero aseguró que cerca de un centenar de personas permanecen concentradas en el peaje desde la tarde de este viernes y reiteró que la movilización se desarrolla sin afectar la infraestructura ni los equipos de la estación. Además, pidió que la resolución sea firmada antes del 7 de agosto para evitar que el cambio de Gobierno implique reiniciar el trámite. «...Queremos que la ministra firme cuanto antes para que esta resolución entre en vigencia y podamos gozar de este beneficio que llevamos cinco años esperando...», señaló.

Juan David también denunció incumplimientos frente al compromiso de habilitar mercados campesinos en las bahías del peaje.

Según explicó, la propuesta de realizarlos en el área de servicio de Paipa no generó los resultados esperados, mientras que en el peaje circulan cerca de 14.000 vehículos diarios, lo que favorecería las ventas de productores y comerciantes de Tuta, Cómbita y municipios aledaños.

Los manifestantes insisten en que, además de la firma de la resolución para 5.000 cupos con tarifa diferencial de 2.500 pesos, se autorice este espacio para fortalecer la economía campesina de la región.