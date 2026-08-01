Nobsa destina más de $1.000 millones para transformar 55 viviendas con ‘Cambia Mi Casa’

El alcalde de Nobsa, Boyacá, Ricardo Granados anunció que habrá una inversión superior a los $1.000 millones.

Nobsa

La Alcaldía de Nobsa puso en marcha el programa “Cambia Mi Casa”, una estrategia de mejoramiento de vivienda que contará con una inversión de 1.004 millones de pesos y beneficiará a 55 familias del municipio.

Durante la socialización de la iniciativa, liderada por el alcalde Ricardo Granados y ejecutada a través de la Secretaría de Infraestructura Pública, Movilidad y Valorización, se dieron a conocer los alcances del programa, que busca fortalecer las condiciones de habitabilidad de los hogares beneficiados.

Las intervenciones se realizarán en 45 viviendas de la zona urbana y 10 del sector rural, llevando inversión y mejoramientos locativos a diferentes sectores de Nobsa.

El proyecto se desarrolla gracias al trabajo conjunto entre la Alcaldía de Nobsa, el Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Boyacá, entidades que unieron esfuerzos para impulsar soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias del municipio.

Con este programa, la Administración Municipal continúa fortaleciendo su apuesta por la inversión social y el mejoramiento de las condiciones de vivienda de la comunidad nobsana.

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Información "Cambia mi Casa" de Nobsa, Boyacá. Ampliar Información "Cambia mi Casa" de Nobsa, Boyacá. Cerrar