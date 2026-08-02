Este sería el nuevo vuelo más largo del mundo sin escalas: más de 20.000 KM y 22 horas ¿Qué ruta es?

A lo largo de la historia, las distancias entre países se han convertido sido un impedimento para conectar las diferentes culturas de cada continente, sin embargo, con el paso del tiempo, se ha buscado la forma de acercarlos y tener la facilidad de viajar de un lugar a otro en un mismo trayecto.

El Airbus A350-1000ULR, cuyas siglas corresponden a Ultra Long Range o alcance ultralargo, es el nuevo avión de mayor alcance del mundo y fue creado por Airbus con el objetivo de completar vuelos comerciales directos de ultra larga distancia.

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La aeronave está diseñada para cubrir rutas comerciales de hasta 22 horas seguidas y recorrer más de 18.500 kilómetros (km) sin escalas.

El fabricante europeo Airbus busca marcar un nuevo hito en la aviación de larga distancia con vuelos directos entre Australia, Europa y Estados Unidos.

¿Cuál es el nuevo vuelo más largo del mundo sin escalas?

El viaje fue realizado por la aerolínea australiana Qantas, y fue de alrededor de 23.076 kilómetros, a través de tres continentes y dos océanos, y durante dos atardeceres y dos amaneceres, motivo por el que el proyecto lleva el nombre de “Sunrise”, incluso fue uno de los vuelos más vistos en el sitio web de seguimiento Flightradar24.

Se trata de un vuelo que parte desde Melbourne, en Australia, y Touluse, en Francia; conectando a Europa con Oceanía.

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Según información de AFP, en el vuelo de ida, desde Toulouse a Melbourne, el avión de pruebas voló 17.000 kilómetros en 19 horas y 12 minutos; de regreso, el viaje simuló la trayectoria que seguiría en servicio comercial.

“Qantas planea comenzar a ofrecer vuelos sin escalas entre Londres y Sídney a partir de octubre de 2027. Posteriormente, tiene previsto comenzar también a operar vuelos entre Sídney y Nueva York”, afirman.

A bordo del avión viajaba una tripulación de cabina compuesta por ocho personas de la división de pruebas de Airbus, acompañadas por dos pilotos de Qantas y dos ingenieros de Airbus.

Aerolínea Quantas | Foto: GettyImages / SCM Jeans Ampliar Aerolínea Quantas | Foto: GettyImages / SCM Jeans Cerrar

¿Cuál es el vuelo comercial más largo del mundo, con escalas?

Actualmente, el vuelo comercial más largo del mundo en vuelo directo es la ruta entre Singapur y Nueva York, que cubre Singapore Airlines, con unos 15.350 kilómetros y dura más de 18 horas.

Sin embargo, en diciembre de 2025 se llevó a cabo el vuelo más largo del mundo, con escala, se trata de uno que conectó Shanghái en China con Buenos Aires en Argentina, recorriendo 20,000 kilómetros entre los extremos del planeta.

Este vuelo, tiene una escala en Auckland, Nueva Zelanda para reabastecer combustible sin que los pasajeros deban cambiar de avión, aún así seguirá considerado como el vuelo más largo del mundo.

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Hablando de tiempo del vuelo, este recorrido desde Shanghái hasta Buenos Aires está estimado en 25,5 horas, y en sentido opuesto y/o dependiendo los vientos y demás condiciones, el tiempo de vuelo podría alcanzar hasta 29 horas.

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