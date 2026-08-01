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Gobernación ofrece $100 millones por responsables de atentado a la Policía de Norte de Santander

Cúcuta.

La Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para las personas que suministren información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado contra el comando de la Policía del departamento.

El secretario de Seguridad Ciudadana del departamento, George Quintero, explicó en Caracol Radio que el propósito es avanzar en el esclarecimiento del caso.

“La Gobernación de Norte de Santander ofrece hasta 100 millones de pesos de recompensa a las personas que den información para poder esclarecer los hechos. La autoría, lo ha dicho la Fuerza Pública, es el ELN”, afirmó.

El funcionario aseguró que los recientes ataques hacen parte de una escalada de violencia contra la Fuerza Pública.

“Desde el 4 de julio empieza una arremetida con la Policía y la Fuerza Pública en el departamento. Más de 17 casos se han venido presentando y también más de 25 acciones se han evitado en temas de afectación a la Fuerza Pública y la infraestructura”, señaló.

Quintero indicó que, a juicio de las autoridades, estos hechos serían una retaliación por las operaciones que se desarrollan contra las estructuras armadas ilegales.

“Este mes se ha venido agudizando la actividad delictiva contra la Fuerza Pública debido a los operativos que se vienen realizando, la destrucción de laboratorios, la captura de cabecillas e integrantes de grupos al margen de la ley y el ingreso a sitios donde antes no se había podido avanzar”, manifestó.

Sobre el atentado contra el comando de la Policía de Norte de Santander, el secretario sostuvo que se trató de una acción previamente planeada.

“Muy probablemente el delincuente está muy al acecho de qué se puede hacer. Este no es un acto de la noche a la mañana, es un hecho premeditado”, expresó.

En cuanto al balance de víctimas, informó que tres civiles resultaron heridos.

“Una persona que se encontraba en una casa, otra que era vendedora ambulante y un señor que estaba en un taxi en esa zona. Los ocho policías que fueron afectados están sin ninguna consideración grave”, precisó.

Finalmente, el secretario hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer las estrategias de seguridad en el departamento.

“Esperamos que el nuevo gobierno vea con ojos diferentes a nuestro departamento y haga una verificación para cambiar la estrategia que se está utilizando en Norte de Santander”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: