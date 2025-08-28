La historia de la alpinista rusa atrapada a 7.000 metros de altura en el Pico Pobeda

El Pico Pobeda, es la montaña más alta de Kirguistán, ubicada en Asia central y también una de las más peligrosas de todo el mundo. Muchos alpinistas suelen subirla en medio de sus travesías por diferentes picos y cumbres.

Natalia Nagovitsyna, es una escaladora rusa de 47 años, que ha conmocionado al mundo del alpinismo. Ella decidió subir esta cumbre y mientras estaba en el descenso sufrió un accidente junto a su equipo, esto cuando una caída le provocó la fractura de una pierna que le impidió continuar bajando la montaña.

La alpinista fue ayudada por tres de sus compañeros quienes la resguardaron en una tienda de campaña con algo de alimentos básicos. Lamentablemente, unos días después, uno de sus compañeros alpinistas, falleció debido a un edema cerebral y a la congelación sufrida en el intento de asistirla.

Debido a la gravedad de este accidente y el fallecimiento de uno de sus compañeros, los otros dos integrantes del grupo, Roman y Gunter, tuvieron que salir de la montaña y consiguieron descender hasta el campamento y ser rescatados con vida, aunque en estado delicado.

Desde entonces, la escaladora quedó sola en un punto inaccesible para los equipos de rescate, que solo lograron confirmar su localización días más tarde mediante un dron y durante más de una semana las autoridades de Kirguistán organizaron distintas expediciones con la ayuda de guías locales y voluntarios para intentar socorrerla y sacarla de la montaña, pero la altitud, el mal tiempo y el terreno helado hicieron imposible llegar hasta ella. Por lo que a este momento las autoridades dieron por concluido el operativo de rescate de Natalia Nagovitsyna.

Pese a los intentos por rescatar a la alpinista Natalia Nagovitsyna, el propio jefe del campamento base de Kirguistán recordó que nadie ha sido evacuado con vida del Pico Pobeda desde 1955.

Por su parte, la familia de la alpinista ha seguido este caso y siguen con la esperanza que está con vida. El hijo de Natalia, se pronunció en sus redes sociales donde difundió las imágenes de su mamá que fueron captadas por un dron en donde se ve el lugar donde se encuentra y confía que está vida, indicó además que los esfuerzos de rescate no deberían frenarse hasta no bajar a su madre de la montaña.

Por el momento, aunque la búsqueda se ha detenido, los campamentos base están en alerta por si hay alguna nueva señal que les permita ayudar y socorrer a la alpinista de 47 años atrapada, aunque las condiciones de la montaña han sido implacables y cada vez las temperaturas son más bajas imposibilitando un posible rescate. En este punto no se sabe a ciencia cierta el estado de salud de la escaladora y se espera que siga con viva para poder rescatarla y llevarla de nuevo con su familia.