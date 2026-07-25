En Cartagena crisis de Coosalud EPS golpea a los usuarios: hubo un plantón en sede administrativa

Decenas de afiliados de Coosalud EPS, agrupados en la Asociación de Usuarios (Asodeus), realizaron una concentración frente a la sede administrativa de la entidad en Cartagena para exigir soluciones a la crisis que afecta la prestación de los servicios de salud en la ciudad.

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Los manifestantes denunciaron que, como consecuencia de las deudas que mantiene la EPS con varias Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), gran parte de la red asistencial suspendió la atención a los pacientes, generando dificultades para acceder a procedimientos médicos y tratamientos.

Según la organización de usuarios, la problemática va más allá de la entrega de medicamentos. Aseguran que también se han presentado cancelaciones de citas en áreas como radiología, consultas con especialistas e incluso de cirugías que ya habían sido programadas, lo que incrementa la incertidumbre entre los afiliados.

“Nosotros estamos muy preocupados por esta situación que golpea a más de 300 mil usuarios solo en Cartagena, prácticamente estamos recibiendo atención solo cuando se presenta una urgencia vital, pero el resto de servicios están completamente suspendidos porque las IPS aseguran que les adeudan una millonaria cartera”, manifestó a Caracol Radio el vicepresidente de la Liga de Usuarios de Coosaud EPS, Luis Eduardo Mosquera.

La situación cobra mayor relevancia por el número de personas que dependen de la EPS en la capital de Bolívar. De acuerdo con Asodeus, Coosalud reúne cerca del 30 % de los usuarios del sistema de salud en Cartagena, lo que representa aproximadamente 330.000 afiliados.

Durante la jornada, los asistentes solicitaron a Coosalud y a las autoridades competentes adoptar medidas urgentes que permitan restablecer la atención médica en toda la red prestadora y evitar que continúen las afectaciones para miles de pacientes que requieren servicios oportunos.