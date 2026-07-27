Policía investiga hurto a mano armada que dejó una persona lesionada en Pasto
El violento hurto se registró en el barrio Morasurco, dejó una persona gravemente herida y una motocicleta hurtada
Pasto - Nariño
Un grave hecho de violencia se registró en el barrio morasurco al norte de pasto el pasado viernes 24 de julio donde un joven fue baleado en el rostro durante el robo de su motocicleta
El hecho se registró frente al edificio Malia, ubicado en la calle 22 con carrera 43B en donde, de acuerdo con la denuncia, la víctima se encontraba esperando a un amigo cuando fue abordada por un hombre armado.
Pese a que el joven no opuso resistencia, el señalado delincuente le disparó directamente en el rostro, y posteriormente, el agresor huyó junto a un cómplice que llegó al lugar en otra motocicleta.
La víctima permanece bajo atención médica, por su parte la Policía Metropolitana de Pasto confirmó que adelanta una investigación del caso que está siendo asumido por la Seccional de Investigación Criminal, que recopila información y elementos materiales probatorios con el propósito de identificar y capturar a los responsables.