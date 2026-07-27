Más de 4.100 empleos formales generan las obras de infraestructura en Cartagena

Cartagena sigue mostrando avances en la reducción de la pobreza y en la recuperación de su mercado laboral. Así lo revela el más reciente Informe de Calidad de Vida 2025 de Cartagena Cómo Vamos, según el cual la pobreza monetaria pasó del 41,1 % en 2024 al 34,6 % en 2025, lo que significa que alrededor de 59 mil personas salieron de esta condición, mientras otras 36 mil dejaron la pobreza extrema, indicador que se ubicó en 9,3 %, por primera vez por debajo del promedio nacional (9,6 %).

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El informe también evidencia una recuperación del empleo en la ciudad. Durante 2025, la ocupación aumentó al 56,7 % y el desempleo descendió al 10,8 %. Entre las actividades económicas que más aportaron a este resultado se encuentra la construcción, que generó 4.700 nuevos ocupados, ubicándose en el sexto lugar entre las ocho actividades económicas que más generan oportunidades laborales y dinamizan la economía de Cartagena, con una participación del 35,4 %.

Las obras de infraestructura impulsadas por el Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, también han contribuido a esa dinámica laboral. De los 4.700 nuevos ocupados reportados para el sector construcción, más de 4.100 empleos directos temporales corresponden a proyectos contratados por el Distrito, es decir, cerca del 88 % de esa generación de empleo.

“Los resultados de Cartagena Cómo Vamos demuestran que el desarrollo social también se construye desde los proyectos de infraestructura. Cada obra que iniciamos representa una oportunidad para que más cartageneros lleven el sustento a sus familias y tengan la posibilidad de salir adelante. Nuestro compromiso, además de ejecutar grandes proyectos para la ciudad, es generar bienestar para los cartageneros, impulsar el desarrollo de Cartagena y crear más oportunidades de empleo”, afirmó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Desde enero de 2024 hasta la fecha, las obras civiles contratadas por el Distrito han generado más de 4.120 empleos directos temporales, con una amplia participación de mano de obra local. Del total de trabajadores vinculados, el 36 % corresponde a mujeres y el 64 % a hombres. Además, cerca del 40 % son jóvenes menores de 28 años, quienes hoy encuentran en el sector de la construcción una oportunidad para ingresar al mercado laboral formal.

Los proyectos que actualmente registran la mayor generación de empleo son la construcción de colegios nuevos, con más de 700 empleos directos temporales; el Gran Malecón del Mar, con más de 400 trabajadores; Vías para la Felicidad, que supera los 600 empleos; la adecuación de parques, con cerca de 400 puestos de trabajo, y los intercambiadores viales, que ya sobrepasan los 150 empleos cada uno.

El secretario de Infraestructura, Wilmer Idiarte, explicó que el impacto de estas obras trasciende la contratación directa y fortalece una amplia cadena productiva.

“La construcción es uno de los principales motores de la economía. Cada empleo directo genera alrededor de tres empleos indirectos y activa una gran cadena productiva. Hoy tenemos ingenieros, arquitectos, abogados, trabajadores sociales, técnicos de la construcción, maestros de obra, electricistas, carpinteros y personal especializado en obras patrimoniales trabajando en proyectos del Distrito. Detrás de ellos también hay contadores, asesores financieros, proveedores, confeccionistas, productores de concreto, transportadores y quienes todos los días venden el desayuno, el almuerzo o el tinto a los trabajadores. Esa es la capacidad que tiene la infraestructura para dinamizar la economía”, puntualizó.

Uno de esos trabajadores es Reinaldo Mendoza, oficial de obra del nuevo colegio de Parque Heredia, quien asegura que esta oportunidad transformó la realidad de su familia.

“Yo estaba desempleado y gracias a este empleo he podido seguir construyendo mi casa y llevar el sustento a mi familia. La verdad es que estábamos muy apretados, pero poco a poco hemos salido adelante. Incluso, ya pude inscribir a mi hija mayor en la universidad. Y cuando hay empleo también se aplacan muchas cosas en los barrios, porque los jóvenes dejan los malos pasos y encuentran una oportunidad de trabajar”, expresó.

Las obras también impulsan una importante dinámica económica alrededor de su ejecución. Aunque el principal impacto está en la generación de empleo formal, cada proyecto fortalece una amplia red de actividades productivas que beneficia a comerciantes, negocios de comida, transportadores y pequeños proveedores.

Así lo destaca Adolfo Martínez, ingeniero residente del frente Mirador del Sol del Gran Malecón del Mar.

“Una obra de esta magnitud genera muchísimas oportunidades de empleo, tanto para mano de obra especializada como no especializada. Pero también mueve restaurantes, vendedores de comida, proveedores y muchos pequeños negocios que trabajan alrededor de la construcción. Y cuando el Malecón entre en funcionamiento, esa dinámica será mucho mayor gracias al turismo y a todos los servicios que se desarrollarán alrededor de este proyecto”, señaló.

El impacto de estas inversiones continuará una vez concluyan las obras. Proyectos como el Gran Malecón del Mar, las obras del Corredor Histórico, los parques renovados y los nuevos y modernos colegios públicos seguirán generando oportunidades mediante nuevas actividades turísticas, comerciales y de servicios, además de empleos asociados al mantenimiento de los espacios públicos y a la vinculación de personal docente y administrativo en las nuevas instituciones educativas.

De esta manera, las obras impulsadas por el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz continúan demostrando que la infraestructura va mucho más allá del cemento: es una herramienta para generar empleo formal, dinamizar la economía y crear oportunidades que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de miles de cartageneros.