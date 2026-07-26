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26 jul 2026 Actualizado 15:27

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Venezolano fue ultimado a bala en el sector bomba El Amparo

Los pistoleros huyeron y permanecen prófugos de la justicia

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En el barrio San Pedro, sector bomba El Amparo, el día sábado 25 de julio, sobre las 11:50 P.M, se presentó el homicidio de José Luis Vásquez González, de 35 años, natural de Venezuela, ocupación oficios varios, quien registraba una anotación judicial por el delito de violencia intrafamiliar (2024).

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De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar de los hechos, la víctima se encontraba en vía pública, dos sujetos en motocicleta se le acercaron, el parrilero desenfunda un arma de fuego y le dispara.

La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por personal de la Seccional de Investigación Criminal.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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