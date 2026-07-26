Concejo aprobó venta de inmueble del distrito en Mamonal: recursos serán incorporados al presupuesto

En sesión de este sábado, el Concejo Distrital de Cartagena aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo N.° 109 de 2026, mediante el cual se autoriza al alcalde Mayor de Cartagena para enajenar la cuota de participación del 1,527 % que posee el Distrito sobre un inmueble ubicado en la Zona Industrial de Mamonal (Carrera 56 N.° 5-229), identificado con matrícula inmobiliaria 060-13767. La iniciativa fue aprobada con 19 votos positivos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Lo expuesto por la Administración Distrital, indica que los recursos obtenidos producto de la enajenación serán incorporados al presupuesto del Distrito y podrán ser destinados a la financiación de proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos 2024-2027”.

Durante el estudio de la iniciativa, la Administración explicó que esta participación fue adquirida por el Distrito en 2016, en el marco del proceso de liquidación judicial de la sociedad Granos Piraquive S. A., y precisó que el activo no está destinado al cumplimiento de funciones públicas ni genera rentabilidad significativa para la ciudad.

Al término de la votación, representantes de la Administración Distrital agradecieron al Concejo de Cartagena por la aprobación del proyecto, destacando que esta decisión permitirá optimizar activos que actualmente no cumplen una función estratégica para el Distrito y generar recursos adicionales para la ejecución de programas e iniciativas contempladas en el Plan de Desarrollo.

Agotado el orden del día, la Mesa Directiva citó a sesión para el lunes 27 de julio a las 8:30 a.m.