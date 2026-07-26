Pistoleros asesinaron a hombre con ocho anotaciones judiciales en el barrio San Pedro Mártir

Señala la Policía Metropolitana de Cartagena que el día sábado 25 de julio, sobre las 9:10 P.M, se presentó el homicidio de Luis Miguel Padilla Arias, de 35 años, natural de Cartagena, ocupación oficios varios, quien registraba ocho anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2010), concierto para delinquir (2020), hurto (2012, 2017), fuga de presos (2024), lesiones personales (2013, 2024) y violencia intrafamiliar (2024).

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De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar de los hechos, la víctima se encontraba en vía pública, dos sujetos en motocicleta se le acercaron, el parrilero desenfundó un arma de fuego y le disparó dándose a la fuga en medio de la conmoción. El deceso fue instantáneo.

La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por personal de la Seccional de Investigación Criminal.