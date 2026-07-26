Goles y buen fútbol en el Jaime Morón: Real Cartagena superó 5-1 a Real Santander

Juan Pablo Gallego en dos ocasiones, Álvaro Meléndez, Cristian Graciano y Mauro Manotas, le dieron el triunfo contundente a Real Cartagena 5-1 contra Real Santander, en el estadio Jaime Morón León.

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El compromiso válido por el Torneo BetPlay II-2026, primera fecha, fue una muestra de buen fútbol y orden por el plantel que dirige el profesor Álvaro Hernández, y eso se notó en la cancha.

Los auriverdes desde el pitazo inicial reflejaron sus ganas de quedarse con los primeros tres puntos del campeonato, tras la salida negativa en el Pascual Guerrero por copa ante América. La visita descontó por intermedio de Michell Díaz.

La próxima jornada por torneo del cuadro cartagenero, será el domingo 2 de agosto a las 4:00 p.m. frente a Real Cundinamarca en el estadio municipal de Mosquera. Antes, se jugará la vuelta de la Copa BetPlay, con América de Cali. El encuentro está programado para el miércoles 29 de julio a las 8:00 p.m. en el Nido Auriverde.