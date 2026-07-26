‘Kike’ y ‘Denis’, capturados en Cartagena por presunto hurto y porte ilegal de armas

En desarrollo de la ofensiva permanente contra el hurto y los delitos que afectan la seguridad ciudadana, la Policía Nacional capturó a dos presuntos delincuentes en procedimientos adelantados por patrullas de vigilancia en los barrios Marbella y Daniel Lemaitre.

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El primer resultado operativo se registró en el barrio Marbella, donde los uniformados atendieron el reporte sobre un sujeto sospechoso que se movilizaba en una motocicleta. Gracias a la oportuna reacción policial, el individuo fue interceptado cuando intentaba huir.

Durante el procedimiento fue capturado alias ‘Kike’, de 25 años, a quien le fue incautada una pistola de letalidad reducida. Asimismo, fue inmovilizada la motocicleta en la que se desplazaba.

En una segunda acción, desarrollada en el barrio Daniel Lemaitre, fue capturado alias ‘Denis’, de 30 años, quien, presuntamente, minutos antes había despojado a una ciudadana de un teléfono celular y una pulsera de oro mediante la modalidad de raponazo.

La rápida reacción de las patrullas, sumada a la oportuna información suministrada por la comunidad, permitió ubicar e interceptar al presunto responsable, recuperando en su totalidad los elementos hurtados, los cuales fueron entregados a su propietaria.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos que se les atribuyen, mientras un juez de la República define su situación jurídica.

“Seguimos desplegando toda nuestra capacidad institucional para combatir el hurto y los demás delitos que afectan la tranquilidad de los cartageneros. Estos resultados reflejan el compromiso de nuestros policías con la protección del patrimonio, la seguridad y la convivencia ciudadana”, manifestó el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco.