Jornada de recuperación en parque Punta Castillo: gobernación pidió más cuidado a la comunidad

Un año después de haber entregado completamente renovado el Parque Punta Castillo, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, encabezó una jornada de mantenimiento, embellecimiento y recuperación de este emblemático espacio público, con un mensaje claro a la comunidad: apropiarse del parque y protegerlo para las futuras generaciones.

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Durante la actividad, la Gobernación de Bolívar realizó labores de limpieza, reposición de jardinería, siembra de alrededor de 3000 nuevas plantas y árboles para aumentar las zonas de sombra, además de intervenir las vallas de la cancha sintética, que presentaban deterioro por el uso y el paso del tiempo.

“Que los niños cuiden este parque. Estamos haciéndole un mantenimiento, ornamentándolo para que tenga más sombra y le pedimos a toda la comunidad que lo cuide”, expresó el gobernador Yamil Arana.

El mandatario explicó que el propósito de la jornada fue entregar nuevamente el parque en las mismas condiciones en que fue inaugurado el año pasado, antes de que su mantenimiento quede bajo la responsabilidad del Distrito.

“Estábamos en una jornada de limpieza y recuperación del Parque Punta Castillo con el objetivo de dejarlo en las condiciones en las que nosotros lo entregamos. Vamos a hacer una repoblación de toda la jardinería, sembrar nuevas plantas y recuperar elementos como las vallas de la cancha sintética. Además, firmaremos un acta de compromiso con los niños del sector para que ellos también se conviertan en guardianes de este espacio”, afirmó.

Arana destacó que la conservación de los parques no depende únicamente de las administraciones públicas, sino también del sentido de pertenencia de quienes los disfrutan diariamente.

Un parque que transformó la vida del sector

La jornada contó con el respaldo de la comunidad, que destacó el impacto positivo que ha tenido la recuperación del parque en la calidad de vida del barrio.

Lina Gómez aseguró que el escenario se convirtió en un punto de encuentro para todas las generaciones.

“Es un espacio para el deporte, para la familia, para las mascotas, para la salud y para la felicidad. Para mí es un gimnasio al aire libre, un lugar de contacto con la naturaleza. Estamos muy agradecidos con la Gobernación de Bolívar y hacemos un llamado para que todos lo sigamos cuidando, porque realmente es un espacio para nuestra felicidad”, manifestó.

Por su parte, Ana Patricia López resaltó que la intervención devolvió la vida al sector.

“Estoy muy contenta con la labor que hizo el gobernador al recuperar este parque, no solo desde el punto de vista ambiental con la siembra de árboles, sino porque creó espacios cómodos y amigables para que las familias nos reunamos. Desde muy temprano llegan decenas de personas a hacer ejercicio. La recuperación de este parque significó también la recuperación de nuestra comunidad, de nuestros encuentros y de la convivencia. Esperamos que la nueva administración continúe conservándolo limpio, agradable y con un ambiente sano para todos”, expresó.

Con esta intervención, la Gobernación de Bolívar reafirma su apuesta por conservar los espacios públicos que ha recuperado para el disfrute de los bolivarenses, promoviendo el trabajo conjunto entre las autoridades y la ciudadanía para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.