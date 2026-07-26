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26 jul 2026 Actualizado 20:13

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Más de 16 mil estudiantes de instituciones educativas en Cartagena presentaron Pruebas Saber 11

La evaluación fue aplicada por el Icfes

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Un total de 16.837 estudiantes de las instituciones educativas oficiales y no oficiales del Distrito de Cartagena presentaron el domingo las Pruebas Saber 11, en una jornada académica que se extendió hasta las 4:30 de la tarde.

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Durante esta evaluación, aplicada por el Icfes, los estudiantes pusieron a prueba las competencias y conocimientos adquiridos a lo largo de su formación en educación media, en un examen que representó un paso importante para su acceso a la educación superior y la construcción de sus proyectos de vida.

La prueba se desarrolló en dos sesiones durante toda la jornada.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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