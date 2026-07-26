Más de 16 mil estudiantes de instituciones educativas en Cartagena presentaron Pruebas Saber 11

Un total de 16.837 estudiantes de las instituciones educativas oficiales y no oficiales del Distrito de Cartagena presentaron el domingo las Pruebas Saber 11, en una jornada académica que se extendió hasta las 4:30 de la tarde.

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Durante esta evaluación, aplicada por el Icfes, los estudiantes pusieron a prueba las competencias y conocimientos adquiridos a lo largo de su formación en educación media, en un examen que representó un paso importante para su acceso a la educación superior y la construcción de sus proyectos de vida.

La prueba se desarrolló en dos sesiones durante toda la jornada.