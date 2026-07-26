🔴EN VIVO | Movilidad en Bogotá 26 de julio: Cierres viales por MMB y pruebas Saber
Caravanas por la Virgen del Carmen, Pruebas Saber y la Media Maratón generan afectaciones viales en Bogotá este domingo 26 de julio.
Este domingo 26 de julio, algunas caravanas por la Virgen del Carmen, la Media Maratón y las Pruebas Saber podrían implicar afectaciones viales.
Por esto, la Alcaldía advirtió tener la programación de su recorrido y evitar contratiempos.
Desde las 12 del medio día del 25 de julio y hasta las 3 de la tarde del 26 de julio, estarán activos los cierres en:
- Calzada occidental de la carrera 60 entre la calle 63 y 53
- Calzada norte y sur de la calle 63 entre la carrera 60 y la carrera 68.
En cuanto a las caravanas de la Virgen, la Flota La Macarena se movilizará desde el Terminal de Transportes Salitre haciala Escuela Colombiana de Ingienería Julio Garavito, desde las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana.
Asimismo, los Taxis Verdes saldrán desde las 7 de la mañana de la Calle 17#68D-54, del barrio Montevideo, y estarán llegando a las 9 am a este mismo punto de partida.
Así está la movilidad en Bogotá EN VIVO
8:12 | Congestión en la Autonorte en ambos sentidos
Debido a las pruebas Saber y a la llovizna, se presenta congestión en el corredor de la Autopista Norte. Conduzca con precaución.
7:02 | Alto flujo vehicular en la Autonorte, sentido Sur -Norte
6:30 A.M | Flujo vehicular bajo
Vías alternas
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...