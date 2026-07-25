Temporada Cultural 2026 del Teatro Adolfo Mejía inicia al son de gaitas en Cartagena

Este sábado 25 de julio el Teatro Adolfo Mejía abre sus puertas para vivir un momento muy especial: el Encuentro de Festivales “Tres pueblos, una sola tradición”, que reunirá al Festival Nacional de Gaitas Francisco Llirene de Ovejas, al Festival Nacional Autóctono de Gaitas de San Jacinto y al Festival del Socorro de Cartagena. Pero esta fecha tiene un significado aún mayor.

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Este día también iniciará oficialmente la Temporada Cultural 2026 del Teatro Adolfo Mejía, un escenario que fortalece la circulación artística y cultural de la ciudad.

A partir de este lanzamiento, el teatro recibirá una programación diversa con funciones y eventos de los proyectos que hacen parte del Circuito Cultural de Cartagena, muchos de ellos con acceso gratuito para el público, además de propuestas independientes que llegan gracias a la articulación con la Red Nacional de Teatro.

Este 25 de julio, la tradición abre el telón y comienza una nueva temporada para encontrarnos con el arte, la música y la cultura.

“Los esperamos a las 6:00 de la tarde en el Teatro Adolfo Mejía”.