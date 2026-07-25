Gobernador Yamil Arana entregó renovada pista de patinaje en El Carmen de Bolívar

Lo que durante años fue un escenario abandonado y símbolo del deterioro, hoy volvió a convertirse en el epicentro de los sueños de cientos de niños y jóvenes de los Montes de María.

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El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, entregó oficialmente la renovada Pista de Patinaje Montemariana, una obra que marca un antes y un después para el deporte en esta región y que beneficiará directamente a más de mil patinadores. La entrega se convirtió en una auténtica celebración para el municipio.

Entre aplausos, exhibiciones deportivas, fuegos artificiales y la emoción de las familias, quedó inaugurado un escenario completamente transformado que permitirá a las nuevas generaciones volver a entrenar en condiciones dignas, luego de años en los que debieron improvisar sus prácticas en las calles o incluso en la pista del aeropuerto debido al avanzado deterioro del complejo deportivo.

Con esta intervención, el Gobierno de Bolívar reafirma su apuesta por el deporte como motor de transformación social y por la recuperación de escenarios que durante años permanecieron en el abandono.

Durante el acto de entrega, el gobernador Yamil Arana aseguró que la obra fue concebida para devolverles a los deportistas un escenario de alto nivel y convertirse en referente para toda la región Caribe.

“Cuidamos cada detalle: luminarias nuevas, toda la protección de la pista es nueva, los camerinos fueron completamente renovados, los baños son nuevos. La restauración fue total. Aquí no quedó nada del deterioro que hubo hace algún tiempo. Quizás nos demoramos un poco más, pero hoy estamos entregando una de las pistas más lindas, no solo del departamento de Bolívar, sino, me atrevo a decir, del Caribe colombiano”, afirmó el mandatario.

El gobernador destacó además que su administración continuará recuperando escenarios deportivos en todo el departamento para que niños y jóvenes encuentren en el deporte oportunidades de formación, disciplina y desarrollo.

La emoción de los deportistas quedó reflejada en las palabras de Valeria Hernández, una patinadora de 13 años que desde los siete practica esta disciplina y que, junto a decenas de compañeros, vivió de cerca el deterioro de la pista.

“Gracias por esta increíble pista, señor Gobernador. Gracias por habernos devuelto nuestros sueños. Los sueños se construyen con esfuerzo y estamos seguros de que de aquí saldrán los futuros campeones”, expresó visiblemente conmovida.

Como Valeria, cientos de niños tuvieron que adaptarse durante años a entrenamientos en espacios improvisados, enfrentando riesgos y limitaciones para mantenerse activos en el deporte. Hoy, la realidad es distinta: cuentan nuevamente con un escenario moderno y seguro donde podrán prepararse para representar a Bolívar y al país.

Una renovación integral

La intervención, ejecutada por la Gobernación de Bolívar a través de Idebol, abarcó 15.921 metros cuadrados y contempló una recuperación integral del complejo deportivo.

Las obras incluyeron la rehabilitación completa de la pista de competencia, la adecuación de una zona especializada para prácticas, construcción de graderías con silletería nueva, recuperación de zonas verdes mediante siembra de grama, modernización de la cafetería, oficinas administrativas y baterías sanitarias.

Adicionalmente, fueron instaladas nuevas redes hidráulicas, un moderno sistema contra incendios, iluminación artificial que permitirá entrenamientos nocturnos y un parque infantil para fortalecer el carácter familiar del escenario.