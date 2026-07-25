Representante Juliana Aray habló sobre propuesta de adelantar reloj del país una hora: ¿Qué dijo?

La representante a la Cámara Juliana Aray Franco (Partido Conservador, Bolívar) se pronunció frente a la propuesta de adelantar el reloj del país una hora para prevenir un apagón ante el fenómeno de El Niño.

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Aray reconoció que el riesgo de un apagón es real y que el nuevo gobierno debe actuar desde ya para evitarlo.

Sin embargo, llamó a evaluar todas las alternativas disponibles antes de adoptar la llamada Hora Gaviria, medida que segunda EPM calcula en un ahorro de apenas del 0,5% del consumo eléctrico nacional.

La representante señaló que esa cifra pesa aún menos en la región Caribe, donde el gasto eléctrico se concentra en el uso de aire acondicionado y ventiladores, un consumo que responde al calor y no a la disponibilidad de luz natural.

La congresista también llamó la atención sobre otro frente que exige atención inmediata: 159 municipios de la región Caribe se encuentran en riesgo alto de desabastecimiento de agua por la sequía asociada al fenómeno de El Niño, de acuerdo con cifras del Viceministerio de Agua.

Para Aray, energía y agua deben abordarse de manera conjunta en la agenda del gobierno entrante. “El próximo gobierno debe poner bajo la lupa esta situación completa, para evitar un apagón y una crisis de abastecimiento al mismo tiempo. El Caribe necesita respuestas hechas a su propia realidad climática”, puntualizó.