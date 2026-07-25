Audiencia de proyecto que busca crear empresa de servicios públicos en Cartagena continua el martes

El Concejo Distrital de Cartagena llevó a cabo la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo No. 116 de 2026, “Por el cual se crea la Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios de Cartagena E.S.P. y se dictan otras disposiciones”, espacio en el que representantes de entidades de control, organizaciones sociales, veedurías y ciudadanía expusieron sus consideraciones frente a la iniciativa.

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Durante la audiencia intervino el procurador regional de Bolívar, quien, en representación de la Procuraduría General de la Nación y por delegación de la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, explicó que la entidad adelanta una acción preventiva frente a la eventual modificación del modelo de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en Cartagena.

Precisó que la presencia del Ministerio Público obedece al ejercicio de sus funciones preventivas y no implica respaldo ni oposición a las decisiones que adopte la Administración Distrital, reiterando el respeto por la autonomía constitucional y legal del Distrito

Posteriormente, representantes de la ANDI Bolívar manifestaron que el debate debe analizarse desde dos perspectivas: la situación del contrato vigente con el actual operador y la creación de la nueva empresa oficial.

Destacaron como positiva la modificación realizada al proyecto, mediante la cual se eliminó la posibilidad de que la nueva empresa asumiera de manera inmediata el contrato actual, considerando prudente que, por ahora, dicha responsabilidad permanezca en cabeza del Distrito.

Asimismo, advirtieron que cualquier cambio en el esquema contractual deberá respetar el debido proceso, evitar riesgos jurídicos y financieros para el Distrito y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos.

En representación de organizaciones comunales y comunitarias también participaron voceros ciudadanos, quienes reiteraron la importancia de que este tipo de discusiones continúen desarrollándose con amplia participación de la comunidad, teniendo en cuenta el impacto que las decisiones sobre los servicios públicos tienen para todos los cartageneros.

La audiencia pública fue suspendida debido a inconvenientes técnicos que afectaron el normal desarrollo de la jornada. La Mesa Directiva informó que la sesión será reanudada el próximo martes 28 de julio, cuando continuarán las intervenciones de los ciudadanos previamente inscritos.