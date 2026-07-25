Distrito realizará puente en área de influencia del Intercambiador de La Carolina

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, reafirmó su compromiso de mantener un diálogo permanente con las comunidades que hacen parte del área de influencia del Intercambiador de La Carolina, durante una mesa de trabajo liderada por el secretario Wilmer Iriarte con habitantes del barrio Villa Estrella, comerciantes y líderes del sector Pantano de Vargas, en Nuevo Paraíso.

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El encuentro tuvo como propósito escuchar las inquietudes de la comunidad, revisar el estado de los compromisos adquiridos y definir nuevas acciones que permitan continuar la ejecución de este importante proyecto de movilidad de manera concertada, a través del diálogo, como ha sido prioridad para el alcalde Mayor, Dumek Turbay.

Compromisos para avanzar con la comunidad

Durante la reunión, el secretario de Infraestructura reiteró que el Distrito continuará privilegiando el diálogo como principal herramienta para sacar adelante la obra y anunció una serie de compromisos que comenzarán a ejecutarse en los próximos días.

“Ya tuvimos unas conversaciones, estamos reorientando algunos planteamientos. Ustedes saben que el Puente de La Balcita va, sin embargo, tenemos temas jurídicos que resolver y la comunidad tiene un planteamiento arquitectónico interesante que estamos estudiando”, explicó Wilmer Iriarte.

El funcionario agregó que también se acordaron ajustes en diferentes componentes del proyecto.

“Con la comunidad de Villa Estrella hubo una modificación en el Plan de Manejo de Tránsito general. De esa modificación se empezó la intervención de la carrera 90A y se va a empezar la caracterización para la carrera 92. Desde el punto de vista hidráulico, el día martes se hará una revisión junto con la comunidad de aquellos puntos de alto cuidado. La Secretaría de Hacienda adelanta el proceso de caracterización de las Unidades de Desarrollo Económico junto con la Secretaría de Participación. La próxima semana Espacio Público identificará las áreas que deben ser restituidas para continuar con el proyecto y también trabajaremos con el EPA para aumentar la siembra de árboles. Conversando hemos encontrado bastante asequible a la comunidad y el Distrito puede llegar a acuerdos con ellos”, manifestó Iriarte.

”Puente de La Balcita va”

Uno de los temas centrales de la reunión fue el futuro del puente de La Balcita, cuya construcción hace parte del proyecto del Intercambiador de La Carolina y que permitirá conectar al sector Pantano de Vargas del barrio Nuevo Paraíso con El Pozón.Sobre este punto, el líder comunitario del sector Pantano de Vargas, Marlon Serrato, destacó la disposición del Distrito para revisar algunas propuestas presentadas por la comunidad.

Nuevas vías complementarias en Villa Estrella, movilidad y arborización

Durante la jornada también quedaron definidos compromisos relacionados con las obras complementarias que acompañarán la ejecución del intercambiador.

Brannygan Ortega, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Prado Nacional de Villa Estrella, destacó que la reunión permitió retomar varios compromisos.

“Hay que resaltar que la comunidad siempre ha estado presta al diálogo y a hacer la comunicación pertinente y los seguimientos. Ha sido positiva esta reunión porque realmente lo que busca la comunidad es hacerle seguimiento a los compromisos que se habían adquirido y que por diferentes circunstancias no se habían ido ejecutando”, afirmó.

El líder explicó que uno de los principales acuerdos fue el inicio de nuevas intervenciones viales.“Ya se autorizó por parte del secretario que comenzaran con la rehabilitación de pavimentación de las carreras 90A y la 92. También se van a tener en cuenta acciones de arborización con el EPA en el sector de Villa Estrella y el DATT realizará adecuaciones al Plan de Manejo de Tráfico para minimizar las afectaciones a la movilidad”, señaló.

Nueva caracterización para comerciantes

La reunión también permitió atender las inquietudes de los comerciantes ubicados en el frente de obra del Intercambiador de La Carolina.

Fernando Mercado Polo, representante de este sector, calificó el encuentro como positivo y confirmó que se realizará una nueva caracterización de las unidades económicas.

“En el día de hoy nos reunimos con el secretario de Infraestructura. Fue una reunión muy fructífera. Quedamos en hacer esta reunión y la conclusión a la que se llegó con los comerciantes de Villa Estrella y la Secretaría de Hacienda es que se va a hacer nuevamente una caracterización a todos los comerciantes y se va a avisar con anterioridad para que los dueños de los negocios estén ese día en sus establecimientos”, indicó.

La Alcaldía Mayor de Cartagena continuará desarrollando espacios de concertación con las comunidades y los diferentes actores involucrados en el proyecto, con el propósito de atender sus inquietudes, fortalecer la participación ciudadana y garantizar que el Intercambiador de La Carolina avance conforme a su cronograma, consolidándose como una de las obras que transformará la movilidad de miles de cartageneros.