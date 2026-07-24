Fin a la novela de LeBron James: jugará para Philadelphia 76ers

LeBron James sigue su trayectoria. A sus 41 años, el máximo anotador de la historia de la NBA anunció el viernes 24 de julio su fichaje por los 76ers de Filadelfia para disputar su 24.ª temporada en la NBA, donde sigue esperando conquistar un nuevo título.

El cuatro veces campeón de la NBA, había anunciado a finales de junio su salida de Los Angeles Lakers, a donde había llegado en 2018, y desde entonces su destino final había sido objeto de especulaciones.

Los rumores lo situaban en los Cleveland Cavaliers o en los Golden State Warriors, donde se habría reunido con otra leyenda del baloncesto, Stephen Curry. Los Miami Heat también estaban en la puja, al igual que los Sixers, que finalmente se llevaron el premio mayor.

Una decisión anunciada por el propio LeBron James en Instagram, en un vídeo que repasa su gran carrera, tanto en la NBA como en la selección estadounidense, con la que se proclamó campeón olímpico en tres ocasiones.

Según el medio estadounidense ESPN y su periodista Shams Charania, el importe del contrato de la estrella estadounidense ascendería a 8 millones de dólares y tendría una duración de dos temporadas, hasta 2028.

Al finalizar su contrato, el jugador había dejado en el aire su futuro tras la derrota de los Lakers esta temporada en las semifinales de la Conferencia Oeste, donde fueron vencidos 4-0 por los Oklahoma City Thunder.

“Al final de la temporada, pensaba que se había acabado”, escribió el viernes en X. “No estaba preparado para anunciarlo, pero estaba casi seguro de haber disputado mi último partido”.

Pero “sigo queriendo tanto este deporte como siempre, y todavía tengo mucho que aportar”, añadió. “Sigo teniendo ganas de sacrificarme, de trabajar, de tener la oportunidad de sentir lo que es ganar un nuevo título”, seis años después de su último título con los Lakers.

A lo largo de su 23.ª temporada, el campeón de la NBA en 2012, 2013, 2016 y 2020 no había dado ninguna pista sobre una posible retirada, una renovación de contrato o un nuevo destino.

Por parte de los Lakers, se aseguraba que retenerlo habría sido algo positivo: “Todos los equipos, incluido el nuestro, estarían encantados de tener a LeBron James en su plantilla”, confesaba a mediados de mayo el director general Rob Pelinka—, aunque eran conscientes de que el futuro de la franquicia descansaba más bien en Luka Doncic, llegado de Dallas en febrero de 2025.

La temporada pasada, tras perderse el primer mes por una ciática, se mostró bastante eficaz, con un 51,5 % de acierto en los tiros, y promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias en la temporada regular. En los playoffs, promedió 23,2 puntos, 6,7 rebotes y 7,3 asistencias.

La etapa de James en los Lakers quedó marcada por el título de la NBA de 2020, conquistado en unos playoffs disputados en una ‘burbuja’ por el COVID-19, así como por la victoria en el primer torneo de mitad de temporada de la NBA.

Fue con los Lakers con quienes batió el récord de máximo anotador de la historia de la liga, superando la marca anterior de 38.387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar en un partido disputado el 7 de febrero de 2023. También hizo realidad su sueño de toda la vida de jugar junto a su hijo, Bronny James, elegido por los Lakers en la segunda ronda del draft de la NBA de 2024.

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