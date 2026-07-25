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25 jul 2026 Actualizado 16:31

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Tour de Francia

Richard Carapaz ganador de la Etapa 20 del Tour de Francia: campeón virtual de montaña

Tadej Pogacar ocupó el cuarto lugar de la etapa y ratificó su liderato y título virtual en la clasificación general.

Richard Carapaz ganador de la Etapa 20 del Tour de Francia: campeón virtual de montaña. (Photo by Luc Claessen/Getty Images)

Richard Carapaz ganador de la Etapa 20 del Tour de Francia: campeón virtual de montaña. (Photo by Luc Claessen/Getty Images) / Luc Claessen

Richard Carapaz ganador de la Etapa 20 del Tour de Francia: campeón virtual de montaña. (Photo by Luc Claessen/Getty Images)
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En la etapa 20 del Tour de Francia, con cuatro premios de montaña, Richard Carapaz logró el triunfo luego de recorrer 170.9km en 4h 59′39″. Además de la sólida victoria, el ecuatoriano ganó tres de los cuatro premios de montaña y se quedó con la camiseta de lunares, superando a Paret-Peintre y Tadej Pogacar. Este último terminó en el cuarto lugar, consolidándose como primero en la clasificación general y campeón virtula de la carrera.

El belga Remco Evenepoel, quien aceleró en los kilómetros finales, se quedó con el tercer lugar de la etapa y el segundo en la general. El mexicano Isaac del Toro terminó quinto en la etapa junto con su compañero del UAE y se consagró en el podio.

Mal balance para los cuatro colombianos

El mejor ubicado en la etapa 20 fue Harold Tejada, llegando en el puesto 21 tras 05h 10′59′'. Seguido por Sergio Higuita y Egan Bernal, en los puestos 38 y 39, respectivamente. En la tabla general Egan sigue siendo el mejor ubicado, sin embargo, perdió cuatro puestos respecto a la clasificación del día de ayer, ocupando la casilla 20. Recordemos que en la etapa anterior, Einer Rubio sufrió un choque frente a un vehículo del UAE y tuvo que abandonar.

Podría estar interesado en: Pogacar se vuelve a exhibir y logra su quinto triunfo en el Tour de Francia 2026: resumen etapa 19

Portadores finales de las camisetas

Tadej Pogacar se queda con el Maillot amarillo. Llegando en el cuarto lugar de la etapa, el esloveno termina primero en la general antes de la llegada a París. Su compañero de equipo, Isaac del Toro, llegó junto a él y se quedó con el podio y camiseta blanca, por ser el mejor joven.

La otra camiseta es, virtualmente, para el ecuatoriano Richard Carapaz, quien luchó toda la etapa y se quedó con el triunfo. Paret-Peintre, su más cercano competidor por la camiseta de lunares, luchó en el primer puerto de montaña, pero desistió en los otros tres, dando una amplia ventaja de 57 puntos frente al latinoaméricano, que terminó con 156. Pogacar quedó con un punto más que el francés pero no estaba en la lucha final por los premios de montaña.

El Maillot verde, por puntos, queda en propiedad de Mads Pedersen. El danés, con un objetivo claro, aseguró los 25 puntos en el sprint de Jaint-Julien-Mont-Denis y no luchó más en la etapa. Pedersen queda primero con 527 puntos, 82 puntos por encima del segundo lugar, Jasper Philipsen con 445 puntos.

REVIVA el TRIUNFO de Richard Carapaz en la ETAPA 20:

Hay nuevos mensajes

Tadej Pogacar campeón del Tour de Francia 2026

El esloveno llegó en la cuarta posición detrás de Carapaz, Evenepoel, que aceleró en los kilómetros finales,  y Sepp Kuss que sufrió dos caídas. Al lado del esloveno cruza la meta Isaac del Toro

¡ETAPA FINAL PARA CARAPAZ!

El ecuatoriano cruza en primer lugar la llegada al Alpe d'Huez

-1km

Kilómetro final de la etapa

En una pendiente de 8% Carapaz aumenta su ventaja con su más cercano perseguidor

-1.7km

La camiseta de lunares por la victoria de la etapa

Carapaz le saca 20 segundos a Kuss a menos de 2km del Alpe d'Huez

-2km

Acelerón de Evenepoel

El belga quiere asegurar su segundo lugar en la clasificación general y le saca 10 segundos a del Toro y Pogacar

Caída del estadounidense

-5KM

¡CARAPAZ ADELANTA A KUSS A MENOS DE 5KM!

El ecuatoriano acelera en el descenso, remonta la diferencia y le saca 8 segundos a Sepp Kuss que sufrió un estrellón, afortunadamente volvió rápido a su bicicleta

-7km

Llegada al Alpe d'Huez

Sepp Kuss arranca el último descenso y amplía su ventaja con Carapaz, el grupo perseguidor a 1'24"

Último descenso y sigue el duelo por el liderato

10km

Carapaz recura segundos

En el descenso de Col de Sarenne, el ecuatoriano se pone a 12 segundos de Kuss a 9.9km de la meta

-14km

Sepp Kuss llega primero

Kuss suma 20 puntos en Col de Sarenne, Carapaz suma 15 puntos y ratifica la camiseta de lunares. La diferencia entre ellos es de 20 segundos, el grupo de Pogacar a 2 minutos

-15km

Pogacar marca el ritmo

A 10% de pendiente, Tadej Pogacar lidera el grupo perseguidor, detrás de Hindley que pierde más de 45 segundos con el solitario Kuss, Carapaz a 5 del norteaméricano

-16km

Acelerón de Kuss

A 2.8km Sepp Kuss ataca y se separa pocos segundos de Carapaz y Hindley

-18km

Carapaz vuelve al ruedo

El ecuatoriano recorta las diferencias con Sepp Kuss, junto a Hindley vuelven a formar el top 3. Ayuso a 1 minuto y el grupo de Pogacar a 2'02", restan 3.5km de Col de Sarenne

-20km

Restan 20km y no hay sorpresas

El top 5 sigue en el grupo de Pogacar, Pedersen a más de 18 minutos retiene el Maillot verde, del Toro el blanco y Carapaz a 5 segundos de Ayuso para mantener la camiseta de lunares. Restan 5km de subida 

-22km

Kuss en solitario

El estadounidense se aleja de Hindley y Carapaz, ambos a 10 segundos, Ayuso a 21

-23km

Ataques a 9.8km

Kuss y Hindley arremeten, Carapaz sigue la rueda y Ayuso se queda lekos del grupo

-25km

Pogacar inicia la subida

El grupo del esloveno empieza el ascenso de Col de Sarenne, a tres minutos de los líderes

-27km

Último premio HC del Tour

La cabeza de carrera, a 3'40" del grupo del Maillot amarillo, inicia su ascenso de Col de Sarenne (13km a 7.3% inclinación media), más de 1900mts de altura

-33km

Riccitello desciende en solitario

El estadounidense a 34 segundos de la cabeza de carrera y le saca 3'30" al grupo del Maillot amarillo

-39km

Acelera el grupo de Pogacar

El grupo de la camiseta amarilla baja la colina a 60kmph

Revive el primer puesto de Richard en el Col de Galibier

-50km

Ayuso vuelve al top

El español regresa al top 4 y Riccitello queda rezagado en el descenso. Los cabeza de carrera colaboran entre ellos

-53km

A 35km de Col de Sarenne

Los pedalistas comienzan el descenso antes del úlitimo premio de montaña, categoria HC

-57km

Pogacar marca el ritmo del pelotón

Los cinco primeros de la general dicen presente, acopañando al esloveno están Evenepoel, del Toro, Seixas y Martínez

-58km

El ecuatoriano en solitario

Ni Paret-Peintre ni Pogacar sumaron en los dos últimos puertos de montaña, veremos cómo llegan al final de la carrera.

-60km

¡20 puntos para Carapaz!

El portador de la camiseta de lunares ratifica su liderato llegando en primera posición al Col du Galibier

Cuatro corredores a 1.6km de la cima

-62km

Ayuso rezagado

 

Kuss, Hindley y Riccitello integran el trío perseguidor de Carapaz, Ayuso a 7 segundos

-64km

¡ATAQUE EFECTIVO DE CARAPAZ!

A 4.6km de la cima de Col du Galibier el ecuatoriano se abalanza luego del ataque de Ayuso y les saca más de 10 segundos a sus perseguidores

-65km

Ataques en el liderato

El español Juan Ayuso intenta un ataque pero lo siguen

-65km

En solitario Carapaz

Healy se queda del grupo y solo quedan 7 corredores en cabeza de carrera, Richard se queda sin gregarios

-67km

EF Education - EasyPost en cabeza

7.4km restantes de Col du Galibier y Ben Healy marca el ritmo de los líderes

-70km

Pedersen se aleja

El danés, ganador del sprint y portador del Maillot verde, se aleja del pelotón y queda a más de 5 minutos de la cabeza de carrera

Solo hay un grupo perseguidor

-73km

El pelotón recorta distancias

Mads Pedertse y Paret-Peintre se integran al pelotón y el grupo se convierte en los principales perseguidores a 3'50" de la cabeza de carrera

-76km

17.7km de subida

Arranca el ascenso de Col du Galibier y 10 corredores lideran el grupo principal

-79km

3km para Col du Galibier

La cabeza de carrera ante un pequeño descenso antes de la montaña categoría HC

-83km

¡10 puntos para el ecuatoriano!

Con ayuda de su compañero Ben Healy del EF Education - EasyPost, el ecuatoriano atacó faltando 90mts para finalizar el Col du Télégraphe

-84km

Carapaz entre los líderes

El ecuatoriano ocupa el segundo lugar en la caebza de carrera de 10 corredores, asegura sumar a 800m del premio

-86km

A tres kilómetros de la cima

Paret-Peintre a dos minutos, Carapaz practicamente asegura aumentar su ventaja sobre el francés

-88km

El pelotón a 4 minutos

El grupo del Maillot amarillo se encuentra a 4'14", delante de ellos Mads Pedersen y Paret-Peintre, el francés ahora está a 50 segundos

-90km

Oportunidad de oro para Carapaz

Su más duro competidor, Paret-Peintre se despega de la cabeza de carrera y está a 20 segundos, restan 7.4km para la cima de Col du Télégraphe

-93km

Se despega la cabeza de carrera

11km a 7.1% de promedio de inclinación para esta montaña que otorga 10 puntos al primero

-95km

Siguiente premio de montaña

Premio de categoría 1, Carapaz y Paret-Peintre en los pies de Col du Télégraphe

No se le puede escapar al danés

-104km

Sprint para Pedersen

El danés ratifica su dominancia por el Maillot verde y logra sumar 25 puntos. Carapaz el único latino, cruza como 11°

-117km

Caparaz por la camiseta de lunares

El ecuatoriano logró pasar primero en Col de la Croix de Fer y le saca 5 puntos más a su perseguidr, Paret-Peintre

Bienvenidos al minuto a minuto

Sigue aquí el minuto a minuto de la etapa 20 del Tour

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