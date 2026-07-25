Richard Carapaz ganador de la Etapa 20 del Tour de Francia: campeón virtual de montaña. (Photo by Luc Claessen/Getty Images) / Luc Claessen

En la etapa 20 del Tour de Francia, con cuatro premios de montaña, Richard Carapaz logró el triunfo luego de recorrer 170.9km en 4h 59′39″. Además de la sólida victoria, el ecuatoriano ganó tres de los cuatro premios de montaña y se quedó con la camiseta de lunares, superando a Paret-Peintre y Tadej Pogacar. Este último terminó en el cuarto lugar, consolidándose como primero en la clasificación general y campeón virtula de la carrera.

El belga Remco Evenepoel, quien aceleró en los kilómetros finales, se quedó con el tercer lugar de la etapa y el segundo en la general. El mexicano Isaac del Toro terminó quinto en la etapa junto con su compañero del UAE y se consagró en el podio.

Mal balance para los cuatro colombianos

El mejor ubicado en la etapa 20 fue Harold Tejada, llegando en el puesto 21 tras 05h 10′59′'. Seguido por Sergio Higuita y Egan Bernal, en los puestos 38 y 39, respectivamente. En la tabla general Egan sigue siendo el mejor ubicado, sin embargo, perdió cuatro puestos respecto a la clasificación del día de ayer, ocupando la casilla 20. Recordemos que en la etapa anterior, Einer Rubio sufrió un choque frente a un vehículo del UAE y tuvo que abandonar.

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Portadores finales de las camisetas

Tadej Pogacar se queda con el Maillot amarillo. Llegando en el cuarto lugar de la etapa, el esloveno termina primero en la general antes de la llegada a París. Su compañero de equipo, Isaac del Toro, llegó junto a él y se quedó con el podio y camiseta blanca, por ser el mejor joven.

La otra camiseta es, virtualmente, para el ecuatoriano Richard Carapaz, quien luchó toda la etapa y se quedó con el triunfo. Paret-Peintre, su más cercano competidor por la camiseta de lunares, luchó en el primer puerto de montaña, pero desistió en los otros tres, dando una amplia ventaja de 57 puntos frente al latinoaméricano, que terminó con 156. Pogacar quedó con un punto más que el francés pero no estaba en la lucha final por los premios de montaña.

El Maillot verde, por puntos, queda en propiedad de Mads Pedersen. El danés, con un objetivo claro, aseguró los 25 puntos en el sprint de Jaint-Julien-Mont-Denis y no luchó más en la etapa. Pedersen queda primero con 527 puntos, 82 puntos por encima del segundo lugar, Jasper Philipsen con 445 puntos.

REVIVA el TRIUNFO de Richard Carapaz en la ETAPA 20: