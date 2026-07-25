Richard Carapaz ganador de la Etapa 20 del Tour de Francia: campeón virtual de montaña
Tadej Pogacar ocupó el cuarto lugar de la etapa y ratificó su liderato y título virtual en la clasificación general.
En la etapa 20 del Tour de Francia, con cuatro premios de montaña, Richard Carapaz logró el triunfo luego de recorrer 170.9km en 4h 59′39″. Además de la sólida victoria, el ecuatoriano ganó tres de los cuatro premios de montaña y se quedó con la camiseta de lunares, superando a Paret-Peintre y Tadej Pogacar. Este último terminó en el cuarto lugar, consolidándose como primero en la clasificación general y campeón virtula de la carrera.
El belga Remco Evenepoel, quien aceleró en los kilómetros finales, se quedó con el tercer lugar de la etapa y el segundo en la general. El mexicano Isaac del Toro terminó quinto en la etapa junto con su compañero del UAE y se consagró en el podio.
Mal balance para los cuatro colombianos
El mejor ubicado en la etapa 20 fue Harold Tejada, llegando en el puesto 21 tras 05h 10′59′'. Seguido por Sergio Higuita y Egan Bernal, en los puestos 38 y 39, respectivamente. En la tabla general Egan sigue siendo el mejor ubicado, sin embargo, perdió cuatro puestos respecto a la clasificación del día de ayer, ocupando la casilla 20. Recordemos que en la etapa anterior, Einer Rubio sufrió un choque frente a un vehículo del UAE y tuvo que abandonar.
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Portadores finales de las camisetas
Tadej Pogacar se queda con el Maillot amarillo. Llegando en el cuarto lugar de la etapa, el esloveno termina primero en la general antes de la llegada a París. Su compañero de equipo, Isaac del Toro, llegó junto a él y se quedó con el podio y camiseta blanca, por ser el mejor joven.
La otra camiseta es, virtualmente, para el ecuatoriano Richard Carapaz, quien luchó toda la etapa y se quedó con el triunfo. Paret-Peintre, su más cercano competidor por la camiseta de lunares, luchó en el primer puerto de montaña, pero desistió en los otros tres, dando una amplia ventaja de 57 puntos frente al latinoaméricano, que terminó con 156. Pogacar quedó con un punto más que el francés pero no estaba en la lucha final por los premios de montaña.
El Maillot verde, por puntos, queda en propiedad de Mads Pedersen. El danés, con un objetivo claro, aseguró los 25 puntos en el sprint de Jaint-Julien-Mont-Denis y no luchó más en la etapa. Pedersen queda primero con 527 puntos, 82 puntos por encima del segundo lugar, Jasper Philipsen con 445 puntos.
REVIVA el TRIUNFO de Richard Carapaz en la ETAPA 20:
Tadej Pogacar campeón del Tour de Francia 2026
El esloveno llegó en la cuarta posición detrás de Carapaz, Evenepoel, que aceleró en los kilómetros finales, y Sepp Kuss que sufrió dos caídas. Al lado del esloveno cruza la meta Isaac del Toro
¡ETAPA FINAL PARA CARAPAZ!
El ecuatoriano cruza en primer lugar la llegada al Alpe d'Huez
Kilómetro final de la etapa
En una pendiente de 8% Carapaz aumenta su ventaja con su más cercano perseguidor
La camiseta de lunares por la victoria de la etapa
Carapaz le saca 20 segundos a Kuss a menos de 2km del Alpe d'Huez
Acelerón de Evenepoel
El belga quiere asegurar su segundo lugar en la clasificación general y le saca 10 segundos a del Toro y Pogacar
Caída del estadounidense
¡CARAPAZ ADELANTA A KUSS A MENOS DE 5KM!
El ecuatoriano acelera en el descenso, remonta la diferencia y le saca 8 segundos a Sepp Kuss que sufrió un estrellón, afortunadamente volvió rápido a su bicicleta
Llegada al Alpe d'Huez
Sepp Kuss arranca el último descenso y amplía su ventaja con Carapaz, el grupo perseguidor a 1'24"
Último descenso y sigue el duelo por el liderato
Carapaz recura segundos
En el descenso de Col de Sarenne, el ecuatoriano se pone a 12 segundos de Kuss a 9.9km de la meta
Sepp Kuss llega primero
Kuss suma 20 puntos en Col de Sarenne, Carapaz suma 15 puntos y ratifica la camiseta de lunares. La diferencia entre ellos es de 20 segundos, el grupo de Pogacar a 2 minutos
Pogacar marca el ritmo
A 10% de pendiente, Tadej Pogacar lidera el grupo perseguidor, detrás de Hindley que pierde más de 45 segundos con el solitario Kuss, Carapaz a 5 del norteaméricano
Acelerón de Kuss
A 2.8km Sepp Kuss ataca y se separa pocos segundos de Carapaz y Hindley
Carapaz vuelve al ruedo
El ecuatoriano recorta las diferencias con Sepp Kuss, junto a Hindley vuelven a formar el top 3. Ayuso a 1 minuto y el grupo de Pogacar a 2'02", restan 3.5km de Col de Sarenne
Restan 20km y no hay sorpresas
El top 5 sigue en el grupo de Pogacar, Pedersen a más de 18 minutos retiene el Maillot verde, del Toro el blanco y Carapaz a 5 segundos de Ayuso para mantener la camiseta de lunares. Restan 5km de subida
Kuss en solitario
El estadounidense se aleja de Hindley y Carapaz, ambos a 10 segundos, Ayuso a 21
Ataques a 9.8km
Kuss y Hindley arremeten, Carapaz sigue la rueda y Ayuso se queda lekos del grupo
Pogacar inicia la subida
El grupo del esloveno empieza el ascenso de Col de Sarenne, a tres minutos de los líderes
Último premio HC del Tour
La cabeza de carrera, a 3'40" del grupo del Maillot amarillo, inicia su ascenso de Col de Sarenne (13km a 7.3% inclinación media), más de 1900mts de altura
Riccitello desciende en solitario
El estadounidense a 34 segundos de la cabeza de carrera y le saca 3'30" al grupo del Maillot amarillo
Acelera el grupo de Pogacar
El grupo de la camiseta amarilla baja la colina a 60kmph
Revive el primer puesto de Richard en el Col de Galibier
Ayuso vuelve al top
El español regresa al top 4 y Riccitello queda rezagado en el descenso. Los cabeza de carrera colaboran entre ellos
A 35km de Col de Sarenne
Los pedalistas comienzan el descenso antes del úlitimo premio de montaña, categoria HC
Pogacar marca el ritmo del pelotón
Los cinco primeros de la general dicen presente, acopañando al esloveno están Evenepoel, del Toro, Seixas y Martínez
El ecuatoriano en solitario
Ni Paret-Peintre ni Pogacar sumaron en los dos últimos puertos de montaña, veremos cómo llegan al final de la carrera.
¡20 puntos para Carapaz!
El portador de la camiseta de lunares ratifica su liderato llegando en primera posición al Col du Galibier
Cuatro corredores a 1.6km de la cima
Ayuso rezagado
Kuss, Hindley y Riccitello integran el trío perseguidor de Carapaz, Ayuso a 7 segundos
¡ATAQUE EFECTIVO DE CARAPAZ!
A 4.6km de la cima de Col du Galibier el ecuatoriano se abalanza luego del ataque de Ayuso y les saca más de 10 segundos a sus perseguidores
Ataques en el liderato
El español Juan Ayuso intenta un ataque pero lo siguen
En solitario Carapaz
Healy se queda del grupo y solo quedan 7 corredores en cabeza de carrera, Richard se queda sin gregarios
EF Education - EasyPost en cabeza
7.4km restantes de Col du Galibier y Ben Healy marca el ritmo de los líderes
Pedersen se aleja
El danés, ganador del sprint y portador del Maillot verde, se aleja del pelotón y queda a más de 5 minutos de la cabeza de carrera
Solo hay un grupo perseguidor
El pelotón recorta distancias
Mads Pedertse y Paret-Peintre se integran al pelotón y el grupo se convierte en los principales perseguidores a 3'50" de la cabeza de carrera
17.7km de subida
Arranca el ascenso de Col du Galibier y 10 corredores lideran el grupo principal
3km para Col du Galibier
La cabeza de carrera ante un pequeño descenso antes de la montaña categoría HC
¡10 puntos para el ecuatoriano!
Con ayuda de su compañero Ben Healy del EF Education - EasyPost, el ecuatoriano atacó faltando 90mts para finalizar el Col du Télégraphe
Carapaz entre los líderes
El ecuatoriano ocupa el segundo lugar en la caebza de carrera de 10 corredores, asegura sumar a 800m del premio
A tres kilómetros de la cima
Paret-Peintre a dos minutos, Carapaz practicamente asegura aumentar su ventaja sobre el francés
El pelotón a 4 minutos
El grupo del Maillot amarillo se encuentra a 4'14", delante de ellos Mads Pedersen y Paret-Peintre, el francés ahora está a 50 segundos
Oportunidad de oro para Carapaz
Su más duro competidor, Paret-Peintre se despega de la cabeza de carrera y está a 20 segundos, restan 7.4km para la cima de Col du Télégraphe
Se despega la cabeza de carrera
11km a 7.1% de promedio de inclinación para esta montaña que otorga 10 puntos al primero
Siguiente premio de montaña
Premio de categoría 1, Carapaz y Paret-Peintre en los pies de Col du Télégraphe
No se le puede escapar al danés
Sprint para Pedersen
El danés ratifica su dominancia por el Maillot verde y logra sumar 25 puntos. Carapaz el único latino, cruza como 11°
Caparaz por la camiseta de lunares
El ecuatoriano logró pasar primero en Col de la Croix de Fer y le saca 5 puntos más a su perseguidr, Paret-Peintre
Bienvenidos al minuto a minuto
Sigue aquí el minuto a minuto de la etapa 20 del Tour