🔴EN VIVO: Etapa 20 del Tour de Francia, HOY montaña con Egan, Carapaz y Pogacar. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

La Etapa 20 de la edicición 113 del Tour de Francia es la más exigente de todas. Tiene tres premios de montaña, dos de la categoría más alta, y un sprint restando 104km para la línea de meta en el Alpe d’Huez.

Colombianos sin posibilidades

Egan Bernal es el mejor ubicado de los nuestros, en el puesto 16, perdiendo uno en la etapa anterior. Seguido por Harold Tejada y Sergio Higuita. El cuarto colombiano, Einer Rubio, tuvo que abandonar la carrera debido a un accidente con un coche del UAE.

El colombiano estaba disputando el 5to puesto en la etapa anterior cuando tuvo el infortunio de chocar con un auto de apoyo. Presuntamente, el vehículo habría frenado en seco porque un fan se puso en medio de la carretera.

Repartición de puntos:

El esloveno Tadej Pogacar se quedó con la etapa el día de ayer y afianzó el primer lugar en la clasificación general, manteniendo el Maillot amarillo. En la disputa por la camiseta verde, el principal candidato es Mads Pedersen, quien ayer luchó por ganar el sprint y luego se quedó con el pelotón durante el resto de la carrera.

Por la camiseta de lunares está compitiendo un latino, Richard Carapaz. El ecuatoriano lucha mano a mano contra Tadej Pogacar, quien ayer quedó a un punto, y contra el francés Paret-Peintre, que quedó a 7 puntos. El mejor joven también es otro latino, el mexicano Isaac del Toro, quien buscará el podio en la general y la camiseta blanca.

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