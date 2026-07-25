🔴EN VIVO: Etapa 20 del Tour de Francia, HOY montaña con Egan, Carapaz y Pogacar
Carapaz buscará quedarse con la camiseta de lunares, Egan en el puesto 16 de la general.
La Etapa 20 de la edicición 113 del Tour de Francia es la más exigente de todas. Tiene tres premios de montaña, dos de la categoría más alta, y un sprint restando 104km para la línea de meta en el Alpe d’Huez.
Colombianos sin posibilidades
Egan Bernal es el mejor ubicado de los nuestros, en el puesto 16, perdiendo uno en la etapa anterior. Seguido por Harold Tejada y Sergio Higuita. El cuarto colombiano, Einer Rubio, tuvo que abandonar la carrera debido a un accidente con un coche del UAE.
El colombiano estaba disputando el 5to puesto en la etapa anterior cuando tuvo el infortunio de chocar con un auto de apoyo. Presuntamente, el vehículo habría frenado en seco porque un fan se puso en medio de la carretera.
Repartición de puntos:
El esloveno Tadej Pogacar se quedó con la etapa el día de ayer y afianzó el primer lugar en la clasificación general, manteniendo el Maillot amarillo. En la disputa por la camiseta verde, el principal candidato es Mads Pedersen, quien ayer luchó por ganar el sprint y luego se quedó con el pelotón durante el resto de la carrera.
Por la camiseta de lunares está compitiendo un latino, Richard Carapaz. El ecuatoriano lucha mano a mano contra Tadej Pogacar, quien ayer quedó a un punto, y contra el francés Paret-Peintre, que quedó a 7 puntos. El mejor joven también es otro latino, el mexicano Isaac del Toro, quien buscará el podio en la general y la camiseta blanca.
SIGA el MINUTO A MINUTO de la ETAPA 20:
El pelotón recorta distancias
Mads Pedertse y Paret-Peintre se integran al pelotón y el grupo se convierte en los principales perseguidores a 3'50" de la caebza de carrera
17.7km de subida
Arranca el ascenso de Col du Galibier y 10 corredores lideran el grupo principal
3km para Col du Galibier
La cabeza de carrera ante un pequeño descenso antes de la montaña categoría HC
¡10 puntos para el ecuatoriano!
Con ayuda de su compañero Ben Healy del EF Education - EasyPost, el ecuatoriano atacó faltando 90mts para finalizar el Col du Télégraphe
Carapaz entre los líderes
El ecuatoriano ocupa el segundo lugar en la caebza de carrera de 10 corredores, asegura sumar a 800m del premio
A tres kilómetros de la cima
Paret-Peintre a dos minutos, Carapaz practicamente asegura aumentar su ventaja sobre el francés
El pelotón a 4 minutos
El grupo del Maillot amarillo se encuentra a 4'14", delante de ellos Mads Pedersen y Paret-Peintre, el francés ahora está a 50 segundos
Oportunidad de oro para Carapaz
Su más duro competidor, Paret-Peintre se despega de la cabeza de carrera y está a 20 segundos, restan 7.4km para la cima de Col du Télégraphe
Se despega la cabeza de carrera
11km a 7.1% de promedio de inclinación para esta montaña que otorga 10 puntos al primero
Siguiente premio de montaña
Premio de categoría 1, Carapaz y Paret-Peintre en los pies de Col du Télégraphe
No se le puede escapar al danés
Sprint para Pedersen
El danés ratifica su dominancia por el Maillot verde y logra sumar 25 puntos. Carapaz el único latino, cruza como 11°
Caparaz por la camiseta de lunares
El ecuatoriano logró pasar primero en Col de la Croix de Fer y le saca 5 puntos más a su perseguidr, Paret-Peintre
Bienvenidos al minuto a minuto
Sigue aquí el minuto a minuto de la etapa 19 del Tour