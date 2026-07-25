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25 jul 2026 Actualizado 12:24

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Tour de Francia

🔴EN VIVO: Etapa 20 del Tour de Francia, HOY montaña con Egan, Carapaz y Pogacar

Carapaz buscará quedarse con la camiseta de lunares, Egan en el puesto 16 de la general.

🔴EN VIVO: Etapa 20 del Tour de Francia, HOY montaña con Egan, Carapaz y Pogacar. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

🔴EN VIVO: Etapa 20 del Tour de Francia, HOY montaña con Egan, Carapaz y Pogacar. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

🔴EN VIVO: Etapa 20 del Tour de Francia, HOY montaña con Egan, Carapaz y Pogacar. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
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La Etapa 20 de la edicición 113 del Tour de Francia es la más exigente de todas. Tiene tres premios de montaña, dos de la categoría más alta, y un sprint restando 104km para la línea de meta en el Alpe d’Huez.

Colombianos sin posibilidades

Egan Bernal es el mejor ubicado de los nuestros, en el puesto 16, perdiendo uno en la etapa anterior. Seguido por Harold Tejada y Sergio Higuita. El cuarto colombiano, Einer Rubio, tuvo que abandonar la carrera debido a un accidente con un coche del UAE.

El colombiano estaba disputando el 5to puesto en la etapa anterior cuando tuvo el infortunio de chocar con un auto de apoyo. Presuntamente, el vehículo habría frenado en seco porque un fan se puso en medio de la carretera.

Repartición de puntos:

El esloveno Tadej Pogacar se quedó con la etapa el día de ayer y afianzó el primer lugar en la clasificación general, manteniendo el Maillot amarillo. En la disputa por la camiseta verde, el principal candidato es Mads Pedersen, quien ayer luchó por ganar el sprint y luego se quedó con el pelotón durante el resto de la carrera.

Por la camiseta de lunares está compitiendo un latino, Richard Carapaz. El ecuatoriano lucha mano a mano contra Tadej Pogacar, quien ayer quedó a un punto, y contra el francés Paret-Peintre, que quedó a 7 puntos. El mejor joven también es otro latino, el mexicano Isaac del Toro, quien buscará el podio en la general y la camiseta blanca.

SIGA el MINUTO A MINUTO de la ETAPA 20:

Hay nuevos mensajes
-73km

El pelotón recorta distancias

Mads Pedertse y Paret-Peintre se integran al pelotón y el grupo se convierte en los principales perseguidores a 3'50" de la caebza de carrera

-76km

17.7km de subida

Arranca el ascenso de Col du Galibier y 10 corredores lideran el grupo principal

-79km

3km para Col du Galibier

La cabeza de carrera ante un pequeño descenso antes de la montaña categoría HC

-83km

¡10 puntos para el ecuatoriano!

Con ayuda de su compañero Ben Healy del EF Education - EasyPost, el ecuatoriano atacó faltando 90mts para finalizar el Col du Télégraphe

-84km

Carapaz entre los líderes

El ecuatoriano ocupa el segundo lugar en la caebza de carrera de 10 corredores, asegura sumar a 800m del premio

-86km

A tres kilómetros de la cima

Paret-Peintre a dos minutos, Carapaz practicamente asegura aumentar su ventaja sobre el francés

-88km

El pelotón a 4 minutos

El grupo del Maillot amarillo se encuentra a 4'14", delante de ellos Mads Pedersen y Paret-Peintre, el francés ahora está a 50 segundos

-90km

Oportunidad de oro para Carapaz

Su más duro competidor, Paret-Peintre se despega de la cabeza de carrera y está a 20 segundos, restan 7.4km para la cima de Col du Télégraphe

-93km

Se despega la cabeza de carrera

11km a 7.1% de promedio de inclinación para esta montaña que otorga 10 puntos al primero

-95km

Siguiente premio de montaña

Premio de categoría 1, Carapaz y Paret-Peintre en los pies de Col du Télégraphe

No se le puede escapar al danés

-104km

Sprint para Pedersen

El danés ratifica su dominancia por el Maillot verde y logra sumar 25 puntos. Carapaz el único latino, cruza como 11°

-117km

Caparaz por la camiseta de lunares

El ecuatoriano logró pasar primero en Col de la Croix de Fer y le saca 5 puntos más a su perseguidr, Paret-Peintre

Bienvenidos al minuto a minuto

Sigue aquí el minuto a minuto de la etapa 19 del Tour

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