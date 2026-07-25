$1.200 millones pagados en recompensas con la Tasa de Seguridad del Valle del Cauca

Colombia

La información ciudadana fue clave para dar uno de los golpes más certeros a la organización delictiva ‘La Inmaculada’, la cual tenía asolados a los habitantes de Tuluá. Gracias a esta colaboración, el cuerpo élite de la Policía llegó hasta El Guayabal, en la zona rural de dicho municipio, para capturar a Mauricio Marín Silva, alias ‘Nacho’, señalado como cabecilla de la banda. Lo mismo ocurrió en Buenaventura con la captura de alias ‘Cacachi’ y en Palmira con alias ‘Santi’.

Estos tres casos son un ejemplo de la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado; una estrategia que, hasta ahora, ha permitido 168 capturas.

“Desde el año 2024 y gracias a los recursos de la Tasa de Seguridad que pagan los vallecaucanos, la Gobernación ha pagado alrededor de 1.200 millones de pesos en recompensas por estos 168 delincuentes que hoy se encuentran bajo custodia”, aseguró Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.

Estos individuos pertenecen a estructuras dedicadas a delitos graves como el homicidio, la extorsión, el terrorismo, el secuestro, el desplazamiento forzado, el reclutamiento ilícito y el hurto.

Londoño agregó que este instrumento de recompensas ha sido efectivo gracias a la confianza de la gente y al cumplimiento de protocolos que garantizan la seguridad personal, el anonimato de los informantes y la transparencia en el manejo de los recursos.

La Gobernación mantiene activa la bolsa de recompensas y la ciudadanía cuenta con las líneas 123 o el 321 394 51 56, con garantía de absoluta reserva, para suministrar información que permita la captura de objetivos de alto valor.

El pago de recompensas no solo ha facilitado capturas, sino que ha ayudado a mejorar el orden público en municipios como Buenaventura, Buga, Cartago, Florida, Ginebra, El Cerrito, Ansermanuevo, Jamundí, Palmira, Sevilla, Trujillo, Tuluá y Calima-El Darién.

Una inversión que se traduce en resultados

Además de las recompensas, la Tasa de Seguridad es una herramienta clave para financiar infraestructura tecnológica, cámaras de seguridad, arcos viales y apoyo logístico para la Fuerza Pública.

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“Estamos apoyando a quienes cuidan y mejorando sus capacidades con nuestra Tasa de Seguridad estamos trabajando, dándole la posibilidad a nuestro Ejército y Policía que tengan tecnología, que tengan anti-drones, que tengan radios de comunicación y que tengan lo necesario para generar los resultados que se necesitan”, detalló Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Según la mandataria, esta tasa (establecida en la ordenanza 692 de 2025) permite fortalecer a la fuerza pública e invertir en inteligencia preventiva para enfrentar la inseguridad.

Las siete razones clave por las que la Tasa de Seguridad es vital para el Valle del Cauca:

Fortalecimiento del pie de fuerza: con la destinación de recursos para aumentar el número de efectivos de la Policía Metropolitana de Cali, Policía Valle, Ejército y Fuerza Aérea, incluyendo bonificaciones para jóvenes que se incorporen a la fuerza pública, a través del programa ‘Fuerza Joven por el Valle’ que es ejemplo en Colombia. Dotación de equipos y tecnología: se han adquirido sistemas antidrones, cámaras de vigilancia, reconocimiento de placas, chalecos antibalas, vehículos y equipos de geolocalización contra el secuestro y la extorsión, además de fortalecer el Centro de Gestión de Emergencias (CGES) en Buga. Mejoramiento de infraestructura: inversión en estaciones de policía (como Fray Damián y Desepaz en Cali), CAI móviles y batallones de alta montaña en Jamundí (Batallón Coraza), Sevilla (Paila Arriba) y Tuluá (Barragán). Apoyo logístico y operativo: alimentación, hospedaje, transporte y bioseguridad para los uniformados, especialmente en coyunturas como la pandemia o el estallido social, así como operativos contra disidencias y grupos delincuenciales. Programas de prevención: apoyo a los ‘Mediadores de Convivencia’ y estrategias como ‘Corredores Seguros’ para combatir el narcotráfico y el sicariato. Recompensas y operativos especiales: el pago de recompensas por información que faciliten golpes contra el terrorismo y objetivos de alto valor, como la operación ‘Atalanta’ contra cultivos ilícitos fueron posibles gracias a la tasa de seguridad. Proyectos interinstitucionales: los recursos se articulan con el Ministerio del Interior y otras entidades para financiar proyectos como sistemas de videovigilancia en Jamundí y Buenaventura.

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Con estos resultados, la Gobernación ratifica que la Tasa de Seguridad se traduce en más capturas y mejores condiciones de seguridad para todos los vallecaucanos