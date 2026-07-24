Passus IPS podría suspender servicios para usuarios de Nueva EPS, Asmet Salud y Fomag

Nueva alerta por crisis financiera del sistema de salud. PASSUS IPS advirtió que podría suspender servicios de rehabilitación, hidroterapia y varias especialidades para usuarios de Nueva EPS, Asmet Salud y FOMAG, al asegurar que lleva más de dos años sin recibir el pago de parte de la cartera adeudada por esas entidades.

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