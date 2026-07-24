Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 jul 2026 Actualizado 20:15

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Passus IPS podría suspender servicios para usuarios de Nueva EPS, Asmet Salud y Fomag

Imagen de referencia. Getty Images.

Imagen de referencia. Getty Images. / Natalia Gdovskaia

Imagen de referencia. Getty Images.
Añadir Caracol Radio en Google

Nueva alerta por crisis financiera del sistema de salud. PASSUS IPS advirtió que podría suspender servicios de rehabilitación, hidroterapia y varias especialidades para usuarios de Nueva EPS, Asmet Salud y FOMAG, al asegurar que lleva más de dos años sin recibir el pago de parte de la cartera adeudada por esas entidades.

Noticia en desarrollo...

Alisson Torres

Alisson Torres

Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir