Monumentum Lab celebra su quinta edición como epicentro de la música electrónica en Bogotá

Desde el 22 al 25 de julio, Bogotá vuelve a posicionarse como un referente de la cultura y el entretenimiento, ya que acogerá por quinta vez a Monumentum Lab. Una apuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la fundación FUGA y Bronx Distrito Creativo.

En cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de manera gratuita en la Cinemateca Distrital y CityU a más de 32 expertos nacionales e internacionales de la industria entre productores, DJ, lideres de la Unesco, ingenieros y académicos; para debatir sobre las tendencias, inteligencia artificial, moda, programación, economía creativa y el futuro de la escena cultural nocturna.

En diálogo con Lo Más Caracol, Blanca Andrea Sánchez, directora de FUGA y de Bronx Distrito, destacó cual será el impacto que este evento tiene para la capital y la industria cultural.

“Monumentum Lab es esa previa que se abre a la industria y a la unión de la noche y la música electrónica, la idea es que cada uno de los actores tenga un espacio para conversar e imaginar hacia dónde va la escena. Bogotá es hoy un referente en Sudamérica y esto genera un impulso importante en el crecimiento de la economía creativa”, aseguró Andrea.

El cierre de Monumentum Lab, será el sábado 25 de julio desde las 02:00 p.m hasta las 09:00 p.m, en la Plaza de Bolívar en la que los asistentes mayores de 18 años podrán disfrutar de sonidos como Keith Barrera, Pao Calderón y DIOSSA entre otras.

Un dato, el evento contará con un cartel en el que el 70% de los Dj en escena serán mujeres, incluyendo la ganadora de la convocatoria de búsqueda de talentos en la que se postularon más de 200 artistas. Además, el público, podrá disfruta también de más de 22 emprendimientos locales enfocados en artesanías, moda, accesorios y vinilos.