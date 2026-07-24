Horóscopo del Profesor Salomón hoy 24 de julio: Leo y Géminis con grandes pronósticos

Este es el horóscopo del profesor Salomón, para hoy 24 de julio de 2026. En este día se enfatizó que la suma de 2 y 4, que da 6, representa el poder, orden y disciplina, mientras que el número 2 habla de personas a las que les gusta siempre andar en compañía, no les gusta la soledad, son buenos amigos y leales, no dejando de lado al número 4, que son los puntos cardinales, que representa a las personas a las que les gusta la estabilidad; las cosas serias, concretas.

También recalcó que es importante saber que su año comenzó con una luna espectacular para proyecciones y con unos movimientos planetarios, astrológicos cautivadores para nuevos retos. Este año será de retos para los cumpleañeros, así que prepárese porque le van a estar llegando muchas oportunidades, muchos desafíos que debe cumplir.

El profesor Salomón indicó que el número de los cumpleañeros es el 2638. Adicionalmente, la recomendación para este día especial es realizarse una cruz en la lengua de su boca con miel de abejas, esto con la finalidad de que se endulce en todo lo que pida en relación con la prosperidad, amor y riqueza. Para que lo reciba en este nuevo año que comienza.

Recomendaciones del día según el profesor Salomón

Santo del día: Isaías capítulo 25, versículo 17

Isaías capítulo 25, versículo 17 Código Sagrado: 858

858 Color del día: Amarillo

Amarillo Número del día: 4074

4074 Fruta: Naranja

Naranja Recomendación del día: prenda una vela amarilla, pidiendo sabiduría, riqueza y alegría.

prenda una vela amarilla, pidiendo sabiduría, riqueza y alegría. Frase de reflexión: “Hoy soy una persona feliz y amorosa”

Horóscopo HOY 24 de julio

Aries

Arreglar situaciones económicas que tenga pendientes, lograr negociaciones de algo, lograr fortalecer su parte económica. Las personas de este signo que no tienen empleo, conseguirán. Los que estaban buscando un ascenso, lo lograrán. Los que quieren mejorar en la parte laboral porque tienen algunos problemas en su ambiente laboral, se va a solucionar.

Y como dato importante para los signos Aries, no descuidar las cosas, esto sin importar el resultado de cómo vayan.

El número de la suerte: 9811

Leo

Para los regidos por este signo de fuego se acerca estabilidad, cambios, fortalezas, nuevas inversiones, nuevas oportunidades, estabilidad emocional que también se va a dar. Recordando que la estabilidad emocional no quiere decir que se está peleando con la pareja y, por consiguiente, separarse.

Se aclara que la estabilidad puede estar cuando uno se queda solo, ya que a veces esto funciona para estabilizar su vida al estar forzado a algo, como cuando una persona se aleja o se va de su vida; esto es una buena señal, pero las personas no lo entienden aún.

Aclarando el profesor Salomón que los signos Leo entran a un excelente periodo.

El número de la suerte: 1235

Sagitario

Toma las riendas de tu propia vida, no dejes que otras personas manejen tu vida. Tome las decisiones bien. Escuche muy bien, hágase sentir en su trabajo, en su hogar, en su vida, no con agresividad, ni con soberbia, con autoridad. Recuerde que cuando se pierde la autoridad, lo perdemos todo.

Se pone como ejemplo que los padres de hoy en día pierden la autoridad con los hijos al realizar acciones indebidas, esto aplicándolo también en varios entornos como el laboral, donde se recomienda no perderla para evitar futuras decepciones.

Como último dato, algunos viajarán; se les va a dar la oportunidad de ir a otro país, a otra ciudad, a otro lugar, teniendo esto una conexión, ya que estas aventuras los recargan con energía e ideas, por lo que es importante que disfruten de esa ocasión.

El número de la suerte: 4902

Lea también: Horóscopo de HOY 23 de julio con el Profesor Salomón: ¿Qué están haciendo mal los signos?

Cáncer

Las predicciones para los regidos por Cáncer anuncian una notable mejoría y estabilidad en el ámbito económico, asegurando que el dinero llegará de diversas fuentes para aliviar las preocupaciones financieras recientes. Por otro lado, no dejar trámites ni asuntos legales pendientes; ya sea por un vehículo, una propiedad, una demanda o una pensión, es fundamental finiquitar y legalizar todo de inmediato para evitar complicaciones futuras.

En la parte familiar se resolverán situaciones pendientes con seres queridos como los padres o hermanos, o bien se darán cambios importantes relacionados con bienes inmuebles, tales como la compra, venta o remodelación de una vivienda.

El número de la suerte: 2574

Escorpión

Se pronostica un buen periodo de intensa actividad en el ámbito laboral y de negocios. Quienes se encuentren en búsqueda de empleo recibirán nuevas oportunidades, mientras que quienes ya cuentan con trabajo verán un incremento significativo en sus ocupaciones y proyectos, marcando una etapa de mucho movimiento y dinamismo económico.

Se advierte sobre una noticia trágica relacionada con el fallecimiento imprevisto de una persona conocida o cercana que, aunque no sea un familiar directo, dejará una huella emocional por el aprecio o la importancia que tuvo en el pasado y lo que representó en el tiempo en el que se compartió.

El número de la suerte: 1368

Piscis

El mensaje principal para los de Piscis es una llamada a la calma y a evitar cargar con los problemas ajenos. Se le aconseja brindar ayuda a personas cercanas como hijas, hermanas o familiares solo hasta donde sea posible, recordando que cada persona debe vivir su propio proceso y asumir sus responsabilidades. El hecho de asumir cargas que no le corresponden o pelear por desacuerdos triviales solo le resta tranquilidad a su propia vida.

En el panorama económico, es sumamente favorable. A Piscis le espera una etapa de activación financiera muy especial, caracterizada por la llegada de dinero, ganancias, entre otros bienes, sumado a nuevas oportunidades de trabajo o la aprobación y resolución de préstamos o devoluciones pendientes.

El número de la suerte: 8859

Tauro

La advertencia principal para los signos Tauro es protegerse contra malas energías y personas envidiosas. La lectura indica la presencia de ataduras o bloqueos posiblemente ligados al ámbito amoroso, exparejas o tensiones con la familia que buscan detener y perjudicar su progreso.

Por lo que se recomienda recurrir a elementos de protección como amuletos o limpiezas. Sin embargo, la fortuna en el trabajo y el dinero se mantiene firme y estable, pero se recomienda tomar precauciones y temer si es necesario en determinadas situaciones.

Número de la suerte: 8590

Virgo

Las predicciones para Virgo destacan un periodo de gran dinamismo e intensidad en el ámbito económico. Se pronostica la resolución de asuntos pendientes, la realización de transacciones importantes como pagos o compras extranjeras y la apertura de nuevas fuentes de ingreso con expectativas muy favorables.

En el ámbito personal y de bienestar, resulta ideal para la renovación de fuerzas un viaje de descanso, permitiéndoles despejar la mente de problemas y recargar energías de manera muy positiva.

Número de la suerte: 1599

Capricornio

Para los nativos de Capricornio se tiene que realizar cambios y tomar las cosas con mayor tranquilidad; no debe acelerarse ni fiarse de lo que digan a sus espaldas. Usted debe creer que lo importante es lo que usted quiere y a dónde quiere llegar.

Se expresa que también se arreglarán con buenos resultados sus asuntos en términos de demandas por algún inmueble.

Número de la suerte: 5962

Géminis

Para dar inicio, los Géminis entran a un periodo de triunfo, fortaleza y superación de obstáculos, señalando que cualquier proyecto o situación que se encontraba lejana o imposible finalmente comenzará a fluir y mejorar. Se da importancia a mejorar el crecimiento personal e intelectual con la finalidad de nutrir su sabiduría personal. En el aspecto económico, se prevé una notable estabilidad que permitirá pagar deudas y disfrutar de mayor tranquilidad y paz financiera, acompañada de nuevos proyectos y bendiciones.

Se recomienda evitar caer en fraudes o inconvenientes legales ligados a documentos como escrituras, contratos, entre otros.

Número de la suerte: 0444

Libra

En el ámbito amoroso, se augura una etapa de renovación y armonía; para quienes estaban distanciados, lograrán reconciliarse y las personas solteras tendrán la oportunidad de conocer a alguien nuevo. Adicionalmente, las parejas actuales encontrarán el momento ideal para fortalecer sus lazos afectivos y renovar sus asperezas.

Por su parte, en el plano legal y financiero, se anuncia la aprobación de trámites y documentos que se encontraban pendientes o en pausa. Ya sea la resolución de un contrato, la concesión de una visa o la aprobación de un crédito o préstamo, el resultado de estos será muy positivo y traerá gran sensación de satisfacción y tranquilidad.

Número de la suerte: 1209

Acuario

El panorama laboral se presenta muy alentador. Se tiene una etapa llena de nuevas oportunidades, ofertas de empleo y firmas de contratos beneficiosos que traerán excelentes resultados para su crecimiento profesional.

La lectura emite también un llamado de atención especial en relación al cuidado de las mascotas. Se advierte que los animales del hogar podrían estar expuestos a riesgos de enfermedad o pérdida debido a la absorción de energías negativas del entorno. Esto como advertencia para mejorar su cuidado y evitar complicaciones.

Número de la suerte: 4451

Escuche EN VIVO Caracol Radio