Santa Fe vence a Caracas y queda a un paso de los octavos de final de la Copa Sudamericana: resumen / @SantaFe

¿Es buena noticia la renovación de Lorenzo con Colombia? El Pulso del Fútbol, 24 de julio del 2026 00:00:00 44:52 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrián Magnoli hablaron sobre la llegada del entrenador Jurgen Klopp a la Selección de Alemania. Steven dijo: “Jurgen Klopp dijo que está en su nuevo cargo por la gente, pero dejó claro que si se meten con su familia, se va. Estoy de acuerdo con su familia, pero si se le puede criticar si le va mal”. Sobre el tema Adrián agregó: “Una cosa es ser técnico de equipo y otra cosa es seleccionador. En una selección es como tener comidas rápidas, en un club, es ir cambiando el menú a diario. Klopp dijo que va a trabajar mucho”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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