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24 jul 2026 Actualizado 20:15

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El Pulso del Fútbol, 24 de julio del 2026

El Pulso del Fútbol analiza el triunfo de Santa Fe sobre Caracas en la Copa Sudamericana.

Santa Fe vence a Caracas y queda a un paso de los octavos de final de la Copa Sudamericana: resumen / @SantaFe

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¿Es buena noticia la renovación de Lorenzo con Colombia? El Pulso del Fútbol, 24 de julio del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrián Magnoli hablaron sobre la llegada del entrenador Jurgen Klopp a la Selección de Alemania. Steven dijo: “Jurgen Klopp dijo que está en su nuevo cargo por la gente, pero dejó claro que si se meten con su familia, se va. Estoy de acuerdo con su familia, pero si se le puede criticar si le va mal”. Sobre el tema Adrián agregó: “Una cosa es ser técnico de equipo y otra cosa es seleccionador. En una selección es como tener comidas rápidas, en un club, es ir cambiando el menú a diario. Klopp dijo que va a trabajar mucho”.

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