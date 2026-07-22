Un colombiano es el encargado de iluminar shows de grandes artistas musicales: Esta es su historia

Con más de dos décadas de trayectoria, el diseñador, director y programador de iluminación colombiano, Andrés Campos, se ha consolidado como uno de los profesionales latinoamericanos con mayor presencia en la industria internacional del entretenimiento.

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A lo largo de su carrera ha participado en producciones junto a artistas como Marc Anthony, J Balvin, Bad Bunny, Ana Gabriel, Los Ángeles Azules y Eladio Carrión, además de festivales y eventos de talla mundial como Coachella, Viña del Mar, Estéreo Picnic y Lollapalooza.

Uno de sus proyectos más destacados en los últimos años ha sido su trabajo junto a Eladio Carrión, participando en giras internacionales y grandes festivales alrededor del mundo. En 2025 estuvo a cargo del diseño y programación de iluminación del lanzamiento de Aston Martin F1 Group en Miami y posteriormente participó como soporte técnico de previsualización e iluminación para la gira mundial de Bad Bunny 2025-2026. En 2026 también formó parte de la programación de iluminación para el esperado regreso del artista estadounidense Lil Uzi Vert.

Inicios:

En entrevista con Caracol Radio Andrés Campos contó que sus inicios comenzaron a través de la iglesia donde la hicieron la invitación a trabajar en el equipo de iluminación “fue un gran cambio en mi vida, la iluminó literal”.

Con respecto a los eventos masivos, Campos dijo que desde muy joven comenzó a trabajar en montajes y desmontajes de eventos, allí fue donde conoció el mundo del entretenimiento. Años más tarde hizo parte de las giras del artista Alex Campos con quien dio el gran salto.

“Una de las cosas que más le pedí a Dios fue que me permitiera hacer esto por el resto de mi vida, desde entonces no he parado de trabajar en diferentes giras con artistas”.

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Funciones de un iluminador:

Campos indicó a Caracol Radio que hay varias etapas en un show, son cuatro de ellas: diseñador, quien hace el diseño de cómo va el montaje, luego el director de iluminación que es quien direcciona lo que va a pasar durante el show, posteriormente viene el programador, quien lleva la realidad al escenario y finalmente el técnico de iluminación que es quien corre toda la programación del show.

Espectáculos a nivel internacional:

En entrevista a Caracol Radio dijo que a nivel mundial se ha encontrado con eventos de gran nivel como el teatro musical que acercan a la gente con una gran puesta en escena, también habla de la banda de rock AC/DC quienes logran traer el rock a la época actual y por supuesto, los eventos que realizan los artistas de K-pop donde mencionó un espectáculo donde usar agua que no moja: “los asiáticos nos llevan años luz en eventos”

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Clases:

Su trabajo va más allá de los escenarios. Desde la empresa Chronos Creative lidera diferentes proyectos enfocados en la intersección entre creatividad, música, tecnología y educación. Entre ellos se encuentra The Set Room, una plataforma creada para brindar un espacio a DJs y artistas, además de generar conversaciones alrededor de la industria del entretenimiento y las historias que ocurren detrás del escenario. Paralelamente, trabaja en el lanzamiento de tres aplicaciones enfocadas en la industria del entretenimiento y en el desarrollo de Chronos Lab Academy, una nueva plataforma de educación y entretenimiento virtual orientada a las próximas generaciones de creativos visuales.

“Creo que la única forma en la que uno puede crecer es compartir el conocimiento, el conocimiento no se puede quedar guardado, hay que compartirlo”.

Proyectos:

Para lo que resta de 2026, Andrés Campos participará en tres nuevas giras mundiales con artistas colombianos, puertorriqueños y norteamericanos, mientras continúa representando a Colombia en algunos de los escenarios más importantes del planeta.

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