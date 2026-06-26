Petronio Álvarez, Festival Mundial de Salsa y la Media Maratón entre los grandes eventos de Cali.
Festivales, competencias deportivas y encuentros internacionales hacen parte de la agenda con la que la ciudad espera recibir visitantes de más de 50 países.
El segundo semestre del año será uno de los más movidos para Cali. Entre junio y diciembre, la ciudad tendrá más de 40 eventos que incluyen festivales culturales, competencias deportivas, ferias empresariales y actividades de ciudad.
En esa agenda aparecen eventos tradicionales como el Festival Petronio Álvarez, que este año celebra sus 30 años; el Festival Mundial de Salsa, la Feria de Cali, la Media Maratón y el Giro de Rigo. También habrá espacio para eventos como Agroexpo Cali, Smart City Expo, la Feria Internacional del Libro y el Festival Internacional de Cine.
La Administración Distrital espera que esta programación ayude a atraer visitantes de más de 50 países y siga fortaleciendo sectores como el turismo, la hotelería, el comercio y la gastronomía.
Según cifras de la Alcaldía, Cali recibió más de tres millones de visitantes en 2025 y la meta para este año es superar ese número. Además del impacto económico, la agenda busca seguir posicionando a la ciudad como sede de grandes eventos nacionales e internacionales.
Las actividades se extenderán hasta diciembre y reunirán propuestas culturales, deportivas, académicas y de entretenimiento en distintos puntos de la ciudad
|Evento
|fechas
|Festival de Macetas
|24 al 29 de junio
|Cumpleaños del Barrio Obrero
|27 de junio
|Media Maratón de Cali
|28 de junio
|Encuentro Nacional e Internacional de
Danzas Folclóricas Mercedes Montaño
|2 al 5 de julio
|Cumpleaños de Cali (490 años)
|25 de julio
|Festival Petronio Álvarez (30 años)
|9 al 17 de agosto
|Agroexpo Cali
|2 al 6 de septiembre
|Festival Internacional de Ballet (FINBA)
|6 al 12 de septiembre
|Festival Mundial de Salsa
|24 al 27 de septiembre
|Bienal Internacional de Artes Gráficas
|29 de septiembre al 19 de octubre
|Smart City Cali Expo
|30 de septiembre al 1 de octubre
|Sucursal Fest
|10 y 11 de octubre
|Festival Internacional de Cine de Cali
|20 al 25 de octubre
|Feria Internacional del Libro de Cali (FIL Cali)
|23 de octubre al 3 de noviembre
|Giro de Rigo
|1 de noviembre
|Premios Macondo
|1 de noviembre
|Cali Orquídeas
|6 al 8 de noviembre
|Alumbrado Navideño
|7 al 31 de diciembre
|Feria de Cali
|25 al 30 de diciembre