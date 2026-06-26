Petronio Álvarez, Festival Mundial de Salsa y la Media Maratón entre los grandes eventos de Cali.

El segundo semestre del año será uno de los más movidos para Cali. Entre junio y diciembre, la ciudad tendrá más de 40 eventos que incluyen festivales culturales, competencias deportivas, ferias empresariales y actividades de ciudad.

En esa agenda aparecen eventos tradicionales como el Festival Petronio Álvarez, que este año celebra sus 30 años; el Festival Mundial de Salsa, la Feria de Cali, la Media Maratón y el Giro de Rigo. También habrá espacio para eventos como Agroexpo Cali, Smart City Expo, la Feria Internacional del Libro y el Festival Internacional de Cine.

La Administración Distrital espera que esta programación ayude a atraer visitantes de más de 50 países y siga fortaleciendo sectores como el turismo, la hotelería, el comercio y la gastronomía.

Según cifras de la Alcaldía, Cali recibió más de tres millones de visitantes en 2025 y la meta para este año es superar ese número. Además del impacto económico, la agenda busca seguir posicionando a la ciudad como sede de grandes eventos nacionales e internacionales.

Las actividades se extenderán hasta diciembre y reunirán propuestas culturales, deportivas, académicas y de entretenimiento en distintos puntos de la ciudad