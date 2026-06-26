Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 jun 2026 Actualizado 16:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Petronio Álvarez, Festival Mundial de Salsa y la Media Maratón entre los grandes eventos de Cali.

Festivales, competencias deportivas y encuentros internacionales hacen parte de la agenda con la que la ciudad espera recibir visitantes de más de 50 países.

Foto: Alcaldía de Cali

Foto: Alcaldía de Cali

Foto: Alcaldía de Cali
Cali
Añadir Caracol Radio en Google

El segundo semestre del año será uno de los más movidos para Cali. Entre junio y diciembre, la ciudad tendrá más de 40 eventos que incluyen festivales culturales, competencias deportivas, ferias empresariales y actividades de ciudad.

En esa agenda aparecen eventos tradicionales como el Festival Petronio Álvarez, que este año celebra sus 30 años; el Festival Mundial de Salsa, la Feria de Cali, la Media Maratón y el Giro de Rigo. También habrá espacio para eventos como Agroexpo Cali, Smart City Expo, la Feria Internacional del Libro y el Festival Internacional de Cine.

La Administración Distrital espera que esta programación ayude a atraer visitantes de más de 50 países y siga fortaleciendo sectores como el turismo, la hotelería, el comercio y la gastronomía.

Según cifras de la Alcaldía, Cali recibió más de tres millones de visitantes en 2025 y la meta para este año es superar ese número. Además del impacto económico, la agenda busca seguir posicionando a la ciudad como sede de grandes eventos nacionales e internacionales.

Las actividades se extenderán hasta diciembre y reunirán propuestas culturales, deportivas, académicas y de entretenimiento en distintos puntos de la ciudad

Eventofechas
Festival de Macetas24 al 29 de junio
Cumpleaños del Barrio Obrero27 de junio
Media Maratón de Cali28 de junio
Encuentro Nacional e Internacional de
Danzas Folclóricas Mercedes Montaño		2 al 5 de julio
Cumpleaños de Cali (490 años)25 de julio
Festival Petronio Álvarez (30 años)9 al 17 de agosto
Agroexpo Cali2 al 6 de septiembre
Festival Internacional de Ballet (FINBA)6 al 12 de septiembre
Festival Mundial de Salsa24 al 27 de septiembre
Bienal Internacional de Artes Gráficas29 de septiembre al 19 de octubre
Smart City Cali Expo30 de septiembre al 1 de octubre
Sucursal Fest10 y 11 de octubre
Festival Internacional de Cine de Cali20 al 25 de octubre
Feria Internacional del Libro de Cali (FIL Cali)23 de octubre al 3 de noviembre
Giro de Rigo1 de noviembre
Premios Macondo1 de noviembre
Cali Orquídeas6 al 8 de noviembre
Alumbrado Navideño7 al 31 de diciembre
Feria de Cali25 al 30 de diciembre

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir