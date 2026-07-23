Luis Alfonso lanza “Lindo, Lindo” con colaboraciones de Jhon Alex Castaño y Piso 21

Luis Alfonso continúa consolidando su carrera con el lanzamiento de “Lindo, Lindo”.

Un álbum grabado completamente en vivo desde el suroeste antioqueño que rinde homenaje a sus raíces, a la cultura montañera y a los sonidos que han acompañado su trayectoria musical.

El nuevo trabajo discográfico reúne 14 canciones en las que el cantante apuesta por una propuesta que mezcla rancheras, corridos, música regional mexicana y los ya característicos “electrocorridos contentosos”.

Grabado en un entorno representativo del suroeste de Antioquia, el álbum busca resaltar la esencia del artista y el orgullo por la tierra que lo vio crecer.

A través de sus canciones, Luis Alfonso narra historias de amor, despecho, humor y superación, elementos que se han convertido en el sello de sus composiciones y de sus presentaciones en vivo.

Uno de los principales atractivos de “Lindo, Lindo” son sus colaboraciones.

El proyecto incluye participaciones de Jhon Alex Castaño, uno de los referentes de la música popular colombiana, y del grupo Piso 21, una unión de géneros que amplía el alcance del álbum.

La producción también destaca por haber sido registrada completamente en vivo, una apuesta que busca transmitir la energía y la cercanía que caracterizan los conciertos del artista.

Con este formato, Luis Alfonso presenta interpretaciones más orgánicas y fieles a la experiencia que vive el público en cada una de sus presentaciones.

El lanzamiento llega en un momento de crecimiento para el cantante, quien se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la música popular en Colombia gracias a una propuesta que combina la tradición con sonidos contemporáneos.

Con “Lindo, Lindo”, Luis Alfonso reafirma su compromiso con sus raíces y con la evolución de la música regional colombiana, presentando un álbum que celebra su identidad, su historia y el camino que ha recorrido para convertirse en uno de los artistas más representativos del género.