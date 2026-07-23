Bad Bunny cierra su gira mundial: el tour “Debí Tomar Más Fotos” recorrió 20 países

La gira “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny llegó a su fin este miércoles. Tras 57 conciertos, Benito Antonio Martínez Ocasio ofreció su última presentación en Bélgica, cerrando un recorrido que lo llevó por 20 países de América, Asia, Oceanía y Europa.

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Las cifras de la gira

Los primeros 41 conciertos de la gira recaudaron alrededor de $1,44 billones de pesos (360 millones de dólares) y vendieron 2,4 millones de entradas, convirtiéndose en el tour más exitoso de la carrera del artista puertorriqueño. Además, todas las giras de Bad Bunny ya superan los 1.080 millones de dólares en ingresos, lo que lo convierte en el primer artista latino en alcanzar los 1.000 millones de dólares recaudados en giras, según datos reportados por Billboard Boxscore.

Bad Bunny llegó a países en los que no había estado

El recorrido incluyó paradas históricas para el artista, pues fue la primera vez que se presentó en Brasil, Australia y Japón. La gira mundial llegó después de la residencia “No Me Quiero Ir de Aquí”, de 30 conciertos exclusivos para residentes de Puerto Rico.

“La Casita” y sus invitados

Para los asistentes, “La Casita” fue uno de los momentos más esperados del concierto, ya que fue el punto de encuentro para celebridades invitadas por el artista durante distintas fechas de la gira. Entre las estrellas que aparecieron en ese espacio estuvieron Jessica Alba, Pedro Pascal, Cardi B, Juanes, Ester Expósito, Karol G, entre otras figuras del espectáculo.

Bad Bunny junto a diferentes celebridades en "La Casita": El Super Bowl LX. Ampliar Bad Bunny junto a diferentes celebridades en "La Casita": El Super Bowl LX. Cerrar

Las canciones sorpresa para cada ciudad

Bad Bunny se ha convertido en un gran referente de la puesta en escena en sus presentaciones, y las sorpresas son un elemento clave que implementó en cada una de ellas. Para este tour, el cantante eligió una canción exclusiva para interpretar en cada concierto que no volvería a repetir en los demás. En el caso de Colombia, el artista incluyó “Tú no metes cabra” y “No me quiero casar” en su setlist.

Bad Bunny en Italia. Foto: Getty / Sergione Infuso - Corbis Ampliar Bad Bunny en Italia. Foto: Getty / Sergione Infuso - Corbis Cerrar

Con el cierre de “Debí tirar más fotos”, Bad Bunny finaliza uno de los capítulos más exitosos de su carrera. Su próximo gran proyecto será “Porto Rico”, una película en la que compartirá elenco con Javier Bardem y Residente, aunque la producción aún no tiene fecha oficial de estreno.