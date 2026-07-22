Colapso en la vía La Soberanía agrava el aislamiento entre Norte de Santander y Arauca. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Una nueva emergencia en la vía La Soberanía mantiene incomunicado el corredor que conecta a Norte de Santander con Arauca y otros departamentos del oriente del país.

Las fuertes lluvias de los últimos días provocaron la pérdida total de la banca en el sector de Barranco Blanco, jurisdicción del corregimiento de San Bernardo de Bata, en el municipio de Toledo.

El personero de Toledo, Daniel Parra, aseguró que la situación representa un duro golpe para la movilidad de la región, ya que el corredor venía recuperando parcialmente el tránsito tras las afectaciones registradas en semanas anteriores.

“Lamentablemente en el sector conocido como Barranco Blanco se registra la pérdida total de la banca sobre la vía La Soberanía. Es una noticia lamentable porque se había venido logrando restablecer un poco el tránsito vehicular”, afirmó.

El funcionario explicó que la emergencia no solo impide la comunicación entre Norte de Santander y Arauca, sino que también afecta la movilidad interna del municipio, el transporte de productos, el comercio, las rutas escolares y la atención de urgencias.

“Ya no solamente estamos hablando de la afectación del transporte hacia el departamento de Arauca, sino de una situación que está impactando el transporte local, el comercio, las rutas escolares y los servicios de urgencia”, señaló.

Parra indicó que desde la Personería han insistido al consorcio encargado de las obras para que priorice la atención de los puntos críticos.

Sin embargo, las continuas lluvias y los múltiples deslizamientos dificultan el ingreso de maquinaria pesada y retrasan las labores de recuperación.

“La vía tiene varias situaciones por remoción en masa. No es fácil mover la maquinaria y en estos momentos dependemos de que mejores las condiciones del tiempo para poder intervenir el sector”, explicó.

La emergencia también obligó a suspender las clases presenciales para cerca de 100 estudiantes de la Institución Educativa Rural San Bernardo, quienes pasaron a una modalidad asincrónica mientras se restablecer el paso.

“Alrededor de 100 niños han visto interrumpidas sus clases. La alternativa ha sido las clases asincrónicas, pero en estos sectores las condiciones de conectividad son difíciles y tampoco podemos arriesgar la integridad de los estudiantes realizando transbordos”, indicó el personero.

Las autoridades municipales esperan que el Instituto Nacional de Vías (Invías) entregue un diagnóstico técnico y defina las obras que permitirán recuperar, de manera provisional, el paso por este corredor estratégico para la comunicación entre Norte de Santander, Arauca, Boyacá y el centro del país.