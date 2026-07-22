Ganaderos de Norte de Santander reportan pérdidas por impacto de las lluvias

Norte de Santander.

Las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias y los fenómenos climáticos extremos también golpean al sector ganadero de Norte de Santander.

La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) advirtió que el departamento hace parte de las siete regiones del país con pérdidas económicas y afectaciones en la producción bovina durante los últimos meses de 2026.

De acuerdo con el informe del gremio, en Norte de Santander se reportan 16 bovinos muertos, 152 animales desplazados y 384 hectáreas dedicadas a la producción ganadera afectadas por las condiciones climáticas.

En materia económica, FEDEGÁN indicó que las pérdidas en el departamento ascienden a 14 millones de pesos por la disminución en la producción de leche y 2 millones de pesos por el menor peso de los animales, cifras que hacen parte de un balance nacional que supera los 12.860 millones de pesos en pérdidas para el sector.

A nivel nacional, la Federación informó que las inclemencias del clima han provocado la muerte de 3.104 bovinos, el desplazamiento de 265.898 animales y afectaciones en más de un millón de hectáreas destinadas a la ganadería en Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Bolívar, Sucre y Caquetá.

El presidente ejecutivo de FEDEGÁN, José Félix Lafaurie Rivera, señaló que las mayores pérdidas económicas corresponden al menor peso de los animales y a la reducción en la producción de leche, como consecuencia del exceso de lluvias en algunas regiones y del intenso verano en otras zonas del país.

Ante este panorama, el gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para adoptar medidas que permitan aliviar la situación de los productores, entre ellas la reestructuración de créditos con tasas preferenciales o subsidiadas, la devolución del IVA en la compra de insumos agropecuarios y el acceso a líneas especiales de financiación.

Aunque Norte de Santander registra una menor afectación frente a otros departamentos evaluados, FEDEGÁN advirtió que los efectos de las condiciones climáticas continúan impactando la actividad ganadera y reiteró la necesidad de fortalecer el apoyo institucional para evitar que las pérdidas sigan aumentando.