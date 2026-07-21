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21 jul 2026 Actualizado 21:08

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Dos PuntosDos PuntosDos Puntos

El Congreso no nos lo va a dirigir ningún presidente: Aída Avella tras elección de Honorio Henríquez

La senadora Aída Avella calificó de “gravísimo” que se pretenda prescindir del Congreso y lo compara con regímenes totalitarios.

El Congreso no nos lo va a dirigir ningún presidente: Aída Avella tras elección de Honorio Henríquez

El Congreso no nos lo va a dirigir ningún presidente: Aída Avella tras elección de Honorio Henríquez

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Tras la victoria de Honorio Henríquez frente a Alfredo Deluque —candidato respaldado por el presidente electo Abelardo de la Espriella— en la presidencia del Senado, en entrevista con Dos Puntos, la senadora Aída Avella ofreció declaraciones sobre la autonomía del legislativo y el panorama político que se avecina.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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