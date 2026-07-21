Mujer falleció tras choque entre un automóvil y un furgón en la Vía del Mar

Un trágico accidente de tránsito registrado en la Vía del Mar dejó como saldo una mujer fallecida y varias personas heridas, cuando una familia que viajaba con destino a Cartagena impactó de frente contra un furgón.

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El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 42 de esta importante arteria vial que conecta a Barranquilla con la capital de Bolívar. De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades de tránsito, uno de los vehículos implicados habría invadido el carril contrario, lo que provocó la fuerte colisión violenta entre ambos automotores.

La víctima mortal fue una mujer. Entre tanto, los demás integrantes de la familia que resultaron lesionados fueron auxiliados por paramédicos y trasladados de urgencia a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica especializada.

Efectivos de la Seccional de Tránsito y Transporte se desplazaron hasta el lugar de los hechos para acordonar la zona, realizar la inspección técnica del cadáver y habilitar el paso vehicular, el cual presentó congestión durante varias horas. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer con precisión las causas que originaron este fatal accidente.