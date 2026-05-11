Venezuela ante la CIJ: es “indispensable” negociar con Guyana

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que solo por medio de la negociación se puede solucionar las tensiones sobre la región del Esequibo. (Foto: cortesía cancillería Venezuela)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, la máxima jurisdicción de la ONU, que negociar con Guyana por la controversia territorial sobre el Esequibo es “inevitable e indispensable”.

En su intervención ante este tribunal, vestida enteramente de blanco, Rodríguez argumentó que la solución negociada es “una conducción inevitable e indispensable de la controversia” sobre esta región rica en petróleo.

La alta funcionaria aseguró que Venezuela desea “resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política, pacífica y diplomática”.

Se trata del primer viaje de Rodríguez a Europa desde que ejerce la presidencia de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, en enero de este año.

Quien fuera número dos de Maduro está incluida desde 2018 en la lista de funcionarios venezolanos sancionados por la Unión Europea y que, en principio, tienen vetado el ingreso al bloque comunitario.

Sin embargo, Rodríguez ya había representado a Venezuela en una cumbre realizada en Bruselas en 2023 entre la Unión Europea y países de América Latina, así como en una audiencia anterior en la CIJ por este mismo caso.

Desde que ejerce la presidencia, Rodríguez realizó solo dos viajes fuera de Venezuela, a los países caribeños vecinos Granada y Barbados.

Rodríguez y varios miembros de su delegación lucieron un broche dorado que mostraba el mapa de Venezuela, incluyendo también el territorio en disputa, similar al utilizado por la presidenta en su viaje a Granada, que ya había provocado indignación en Guyana.

Lucha petrolera

Guyana y Venezuela mantienen una disputa territorial por la región del Esequibo que data del siglo XIX.

La disputa territorial se intensificó a partir de 2015, después de que ExxonMobil descubrió enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en el país con mayores reservas mundiales de crudo per cápita.

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El Esequibo abarca más de dos tercios de Guyana, que actualmente lo controla.

Venezuela reclama ese territorio, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados.

Guyana sostiene que el trazado de su frontera, que data de la época colonial británica, fue ratificado en 1899 por un Tribunal de Arbitraje en París y desea que la CIJ lo confirme.

Por su parte, Venezuela apela a un acuerdo de 1966, que anulaba ese laudo y planteaba bases para una negociación.

“Posición histórica”

En la audiencia, los representantes venezolanos reafirmaron su “posición histórica” y negaron reconocer la competencia de los organismos internacionales en materia de soberanía.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). (Foto: cortesía cancillería Venezuela) Ampliar La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). (Foto: cortesía cancillería Venezuela) Cerrar

También destacaron que su presencia en el tribunal “no implica en modo alguno un reconocimiento de la competencia de la Corte en la controversia territorial”.

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“Se trata de resolver una controversia territorial que ambas partes reconocieron expresamente como no resuelta en 1966 y para la cual acordaron un método específico de solución. Ese método es la negociación, no la imposición”, argumentó Rodríguez.

Por eso, dijo a la CIJ, “ninguna sentencia de esta Corte sobre la controversia territorial brindará una solución definitiva aceptable para ambas partes”.

“Solo una solución política y negociada de la controversia sobre la cuestión territorial es el camino capaz de sentar bases sólidas y estables para la buena vecindad”, insistió.