Empresarios saludan designación del nuevo embajador de Colombia en Venezuela

Cúcuta

De buen recibo fue para los empresarios de Norte de Santander la designación de Jorge Jaller como nuevo embajador de Colombia en Venezuela.

La designación del reconocido empresario genera expectativas frente a la dinámica comercial, social y política que puedan generarse entre Colombia y Venezuela.

Para el Presidente de la Cámara de Comercio Sergio Castillo es respetuosa la designación del nuevo diplomático quien manifestó a Caracol Radio que “para nosotros como empresarios y habitantes de frontera lo que esperamos es que nuestros países retomen el liderazgo en los temas que comparten intereses comunes que redunden en el beneficio de los habitantes de frontera de las dos naciones”.

“Tenemos una agenda que compartimos en temas de cooperación, desarrollo comercial, alianzas estratégicas comerciales, apertura de mercados y además un trabajo político que esta por desarrollarse” dijo el empresario.

Indicó finalmente que tener un aliado tan importante como Estados Unidos permitirá generar avances en las relaciones y poder retomar un trabajo que ha estado esperando por años.