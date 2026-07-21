Condenan a más de 20 años de prisión al agresor sexual de una niña indígena de 10 años

Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento de Cartagena (Bolívar) condenara a 22 años y 6 meses de prisión a un hombre de 41 años, responsable de abusar sexualmente de una indígena, menor de edad.

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La determinación fue adoptada luego de que un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) comprobara que desde 2019, y por tres años, el sentenciado abusó de la menor de edad, quien tenía 10 años cuando iniciaron las agresiones en su contra.

El ente acusador demostró que el ahora condenado incurrió en los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años agravado.

La Fiscalía demostró que los hechos ocurrieron en el barrio Flor del Campo de Cartagena, a adonde la víctima llegó, junto con su familia, luego de ser desplazados por grupos ilegales de su habitual lugar de residencia.

El ente acusador estableció que el sentenciado aprovechó la cercanía con los padres de la víctima para ingresar a la casa de la menor de edad a quien agredió sexualmente, mientras estaba sola, también se comprobó que le enviaba fotos íntimas, con el propósito obligar a la joven para que hiciera lo mismo.

El fallo inhabilitó al agresor para ejercer cargos y funciones públicas por 20 años.