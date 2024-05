Pasillos del Museo del Oro Quimbaya en Armenia, pasarela de perros de monte y zorros

Armenia

La historia animal está en Armenia, donde los pasillos del Parque Museo del oro Quimbaya del Banco de la República se han convertido en el hogar de paso de guatines, perros de monte y zorros que recorren este lugar en especial de noche.

Y es que video grabado por el personal de seguridad de este lugar que es patrimonio cultural quedaron en evidencia que estos animales silvestres recorren los espacios del Museo del Oro Quimbaya ubicado en la Avenida Bolívar # 40 norte – 80. en Armenia.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Luz Estella Gómez, jefe cultural del Banco de la República que manifestó “los animales que mantienen en los lotes vecinos han venido a visitar el Jardín arqueo botánico en horas de la noche en el día tenemos guatines, tenemos pajaritos, hay muchas especies de aves que están entre nosotros con el público, los guatines incluso salen cuando está el público, pero en la noche ya son estas especies que vienen de los lotes vecinos”

Y agregó “cuando ha sucedido algo en esos lotes vecinos, ocupación por construcción o recientemente un incendio de cobertura vegetal, los animales han aparecido en el Museo, los videos fueron grabados por los vigilantes en la noche cuando ellos haciendo como el recorrido ya ellos solitos después de que todo el público se va, pues pasan por la reja y van a buscar comida.

Que llamado hacen desde el Museo

La jefe cultural del Banco de la República indicó “el llamado es a no darles alimento a ellos no colocarles alimento porque pues ellos tienen su medio en el que sobreviven en el que se conservan y están habituados, no debemos es cambiarles ese medio, ellos han pasado al museo porque han sucedido eventos diferentes al lado como el incendio que tuvimos ahí en el lote vecino y ellos se pasaron comenzaron a pasarse, por supuesto para buscar seguridad, pero el perro de monte por ejemplo que no sabemos si fue que lo golpearon con un carro tuvimos que llamar para que se lo llevaran y lo aliviaran, entonces el llamado es como a dejarlos en su medio sin molestarlos, no tocarlos es parte como de las recomendaciones.

