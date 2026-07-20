Petróleo alcanza su precio más alto en un mes ante conflicto en Oriente Medio
Hubo nuevos ataques estadounidenses contra Irán por novena noche consecutiva y un navío estuvo en llamas en el estrecho de Ormuz.
Los precios del petróleo alcanzaron este lunes 19 de julio su nivel más alto desde junio, debido a la intensificación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.
El crudo viene subiendo la última semana por el intercambio de fuego entre Teherán y Washington, que despertó temores de una interrupción en el estrecho de Ormuz, por donde pasa un quinto del petróleo mundial.
Los dos contratos petroleros, el Brent del mar del Norte y el West Texas Intermediate (WTI), operaron en alza el lunes en los mercados asiáticos, después de que la semana pasada subieron más de 4%.
A las 02H30 GMT, el Brent subía 2,7% a 90,48 dólares el barril, mientras el WTI registraba un aumento de 2,46% a 84,52 dólares.
En tanto, la agencia de seguridad marítima británica UKMTO informó que un barco estaba en llamas en el estrecho, en aguas cercanas a Omán, sin precisar la causa del incendio.
Posteriormente, los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron que dos petroleros intentaron atravesar el estrecho fuera del control iraní y que “explotaron y quedaron detenidos”.