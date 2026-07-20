Petróleo alcanza su precio más alto en un mes ante conflicto en Oriente Medio

Empresas financieras pronostican que después de mitad de año el precio del barril de petroleo Brent sobrepasaría los 70 dólares.( Getty Images )

Los precios del petróleo alcanzaron este lunes 19 de julio su nivel más alto desde junio, debido a la intensificación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.

El crudo viene subiendo la última semana por el intercambio de fuego entre Teherán y Washington, que despertó temores de una interrupción en el estrecho de Ormuz, por donde pasa un quinto del petróleo mundial.

Los dos contratos petroleros, el Brent del mar del Norte y el West Texas Intermediate (WTI), operaron en alza el lunes en los mercados asiáticos, después de que la semana pasada subieron más de 4%.

A las 02H30 GMT, el Brent subía 2,7% a 90,48 dólares el barril, mientras el WTI registraba un aumento de 2,46% a 84,52 dólares.

En tanto, la agencia de seguridad marítima británica UKMTO informó que un barco estaba en llamas en el estrecho, en aguas cercanas a Omán, sin precisar la causa del incendio.

Posteriormente, los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron que dos petroleros intentaron atravesar el estrecho fuera del control iraní y que “explotaron y quedaron detenidos”.