Un menor muerto y varios heridos en España: en Argentina hubo disturbios ante la final del Mundial

Disturbios en Argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial de Fútbol. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

En Ciudad Rodrigo ubicada en la provincia de Salamanca, las autoridades reportaron el fallecimiento de un menor de edad y al menos tres personas más heridas en medio de las celebraciones por la victoria de la Selección de España en el Mundial de Fútbol 2026.

Las personas estaban reunidas en el interior de la fuente del Árbol Gordo festejando el triunfo cuando, una estructura se desprendió ante la aglomeración.

En el hecho murió el menor de 13 años, debido a las causas de las heridas, según reportaron varios medios españoles. Aunque la Policía intentó sacarlo y liberarlo del derrumbe, no fue posible.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha expresado sus condolencias en un comunicado publicado en redes en el subrayó que “lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense”.

Asimismo, expresó una pronta recuperación a quienes resultaron heridos debido a este suceso.

Disturbios en Argentina

Miles de personas se reunieron en el monumento Obelisco en Buenos Aire, Argentina para apoyar a la Selección de fútbol.

Sin embargo, tras la derrota contra España, se presentaron disturbios con la Policía durante el desalojo de los aficionados en el sector.

Lanzaron botellas y otros elementos contundentes contra la Policía quienes respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos.

Medios argentinos citan a fuentes policías de que hay al menos cuatro detenidos en estos hechos.