Minerales críticos: el nuevo frente de la minería ilegal que podría costarle al país $19 billones

La minería ilegal en Colombia ya no solo representa una amenaza por la extracción de oro. Un estudio elaborado por Fedesarrollo y el centro de investigación Loom Strategy advierte que la explotación ilícita de minerales críticos y tierras raras, esenciales para la transición energética, podría convertirse en un nuevo foco de fortalecimiento de organizaciones criminales y de pérdidas millonarias para el Estado.

En diálogo con Caracol Radio, Nicolás Galarza, asesor global de Loom Strategy y exviceministro de Ambiente, señaló que la investigación se centró en minerales como coltán, cobre, níquel y litio, además de las llamadas tierras raras, utilizadas en la fabricación de paneles solares, baterías, equipos electrónicos y tecnologías para energías limpias.

Según el estudio, Colombia podría recaudar entre 10 y 19 billones de pesos por la explotación legal de estos recursos durante los próximos años. Sin embargo, la ausencia de control estatal en algunas zonas del país estaría permitiendo que esas rentas terminen financiando estructuras criminales.

“Lo que vemos es un riesgo de repetir con los minerales críticos lo que ya ocurrió con la minería ilegal de oro: recursos que fortalecen organizaciones criminales, degradan los ecosistemas y privan al Estado de ingresos que podrían destinarse a la protección ambiental, la seguridad y el desarrollo de las comunidades”, explicó Galarza.

El informe también advierte que la creciente demanda mundial de estos minerales, impulsada por la transición energética, aumenta la presión sobre territorios con potencial geológico, especialmente en la Amazonía colombiana.

Retos para el nuevo Ministerio de Ambiente

Frente a este panorama, Galarza planteó que el nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, tiene la oportunidad de liderar una estrategia interinstitucional que involucre a los sectores de Defensa, Interior, la Fiscalía y el Sistema Nacional Ambiental para combatir la extracción ilegal y fortalecer la gobernanza sobre estos recursos.

Además, recomendó enfocar los esfuerzos no solo en perseguir la extracción ilegal, sino también en controlar las cadenas de comercialización y logística, donde se concentra buena parte del negocio.

Otro de los llamados fue a fortalecer el conocimiento geológico del país. El exministro aseguró que la reducción del presupuesto del Servicio Geológico Colombiano en los últimos años ha limitado la capacidad del Estado para identificar con precisión las reservas de minerales estratégicos.

Para los investigadores, mejorar la información sobre el potencial minero permitiría desarrollar una explotación legal y sostenible, posicionando a Colombia como un proveedor estratégico de minerales para mercados como la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y China, en medio de la creciente demanda mundial por insumos para la transición energética.