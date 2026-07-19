Todo listo en Cúcuta, Ocaña y Pamplona para el desfile militar de este 20 de julio

Desfile de militares por conmemoración de la independencia de Colombia. Foto: EFE. / Carlos Ortega

Norte de Santander

Como es tradición, cada 20 de julio en Colombia las autoridades adelantan su desfile militar y policial en conmemoración a la independencia de nuestro país. En Norte de Santander ya está todo listo para este recorrido que tendrá como epicentros los municipios de Cúcuta, Ocaña y Pamplona.

Es de resaltar que en estos tres municipios, el desfile militar y policial comenzará a las 9:00 de la mañana, en los siguientes puntos:

Cúcuta

Inicia: En el puente de Guadua

Finaliza: En el puente de San Rafael

Ocaña

Inicia: En el parque San Francisco

Finaliza: En la plazoleta 29 de Mayo

Pamplona

Inicia: En la avenida Santander, Batallón de Infantería

Finaliza: En la plazoleta Águeda Gallardo

Los cierres viales, en el caso de Cúcuta, iniciarán a partir de las 5:00 de la mañana de este lunes 20 de julio e irán hasta las 2:00 de la tarde.

De acuerdo con lo informado por el Ejército Nacional, “en los bloques que integran el desfile, los asistentes podrán apreciar las capacidades con las que cuenta el Ejército Nacional en Norte de Santander para la seguridad y defensa de los habitantes de esta región de Colombia”.

Es de resaltar que, con motivo de este día nacional, Cúcuta tendrá medidas especiales de seguridad, que buscan preservar el orden público y la movilidad antes, durante y después de la conmemoración de los 216 años de independencia de Colombia, este lunes 20 de julio.