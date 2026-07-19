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19 jul 2026 Actualizado 13:02

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Cúcuta

Todo listo en Cúcuta, Ocaña y Pamplona para el desfile militar de este 20 de julio

Estos son los horarios y recorridos que se tendrán en cada municipio.

Desfile de militares por conmemoración de la independencia de Colombia. Foto: EFE. / Carlos Ortega

Desfile de militares por conmemoración de la independencia de Colombia. Foto: EFE. / Carlos Ortega

Desfile de militares por conmemoración de la independencia de Colombia. Foto: EFE. / Carlos Ortega
Cúcuta
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Norte de Santander

Como es tradición, cada 20 de julio en Colombia las autoridades adelantan su desfile militar y policial en conmemoración a la independencia de nuestro país. En Norte de Santander ya está todo listo para este recorrido que tendrá como epicentros los municipios de Cúcuta, Ocaña y Pamplona.

Es de resaltar que en estos tres municipios, el desfile militar y policial comenzará a las 9:00 de la mañana, en los siguientes puntos:

  • Cúcuta

Inicia: En el puente de Guadua

Finaliza: En el puente de San Rafael

  • Ocaña

Inicia: En el parque San Francisco

Finaliza: En la plazoleta 29 de Mayo

  • Pamplona

Inicia: En la avenida Santander, Batallón de Infantería

Finaliza: En la plazoleta Águeda Gallardo

Los cierres viales, en el caso de Cúcuta, iniciarán a partir de las 5:00 de la mañana de este lunes 20 de julio e irán hasta las 2:00 de la tarde.

De acuerdo con lo informado por el Ejército Nacional, “en los bloques que integran el desfile, los asistentes podrán apreciar las capacidades con las que cuenta el Ejército Nacional en Norte de Santander para la seguridad y defensa de los habitantes de esta región de Colombia”.

Es de resaltar que, con motivo de este día nacional, Cúcuta tendrá medidas especiales de seguridad, que buscan preservar el orden público y la movilidad antes, durante y después de la conmemoración de los 216 años de independencia de Colombia, este lunes 20 de julio.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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