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18 jul 2026 Actualizado 14:35

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Cúcuta

Cúcuta estará bajo medidas especiales de seguridad este 20 de julio

La alcaldía decretó varias restricciones en materia de movilidad.

San José de Cúcuta. / Foto: Caracol Radio Cúcuta.

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Cúcuta

A través del decreto 0242 del 17 de julio del 2026, la alcaldía de Cúcuta estableció medidas especiales de seguridad, que buscan preservar el orden público y la movilidad antes, durante y después de la conmemoración de los 216 años de independencia de Colombia, este lunes 20 de julio.

La administración municipal estableció:

Más información

  • Restricción de movilidad: Se establecen restricciones para la circulación de motocicletas con parrillero y otras medidas de movilidad en los horarios y sectores definidos para garantizar el desarrollo de los actos conmemorativos.
  • Operaciones logísticas y de carga: Se restringe el transporte de mudanzas, escombros, cilindros de gas, materiales de construcción y otros elementos que puedan representar riesgos durante la jornada. La medida aplica desde el 19 de julio y hasta finalizado el 21 de julio.
  • Restricción de espacio aéreo (drones): Se prohíbe la operación de aeronaves no tripuladas (drones) dentro de las zonas y horarios establecidos por las autoridades. La medida aplica desde las 6:00 horas del 19 de julio y hasta finalizado el desfile militar del 20 de julio.
  • Medidas para eventos y concentraciones: Se restringe la realización de eventos masivos y actividades que puedan afectar el normal desarrollo de los actos oficiales.
  • Prohibición de pólvora: Se restringe la comercialización y utilización de artículos pirotécnicos durante la vigencia de las medidas.
  • Controles de seguridad: Las autoridades realizarán operativos de control y verificación para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.
  • Alerta Amarilla Hospitalaria en la red asistencial del municipio.

Más información

Es de resaltar que este tradicional desfile militar se va a estar desarrollando en la Avenida Libertadores (Malecón), iniciando desde la pista de patinaje (cerca de la redoma Arnulfo Briceño y el Puente de Guadua) y finalizando a la altura del puente Benito Hernández, en el barrio San Rafael.

Desde las 5:00 de la mañana y hasta las 2:00 de la tarde, este importante eje vial estará cerrado.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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